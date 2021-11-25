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Александр Ведерников встретился со спикером Заксобрания Красноярского края Алексеем Додатко

Александр Ведерников встретился со спикером Заксобрания Красноярского края Алексеем Додатко

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников во время рабочей поездки в Красноярск встретился со спикером законодательного собрания Красноярского края Алексеем Додатко. Руководители представительных органов власти двух субъектов обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества и взаимодействия в решении актуальных задач, сообщает пресс-служба регионального ЗС.

Александр Ведерников:
– Сегодня мы здесь, чтобы обменяться опытом. В том числе в вопросах, касающихся борьбы с коронавирусом. Мы также заинтересованы в реализации совместных проектов в экономической, образовательной, культурной, спортивной и других сферах деятельности между Иркутской областью и нашим соседом – Красноярским краем.

Алексей Додатко подчеркнул эффективность объединения усилий в решении общих проблем, формирование единой позиции на федеральном уровне. «Сибирские регионы связаны общей биографией, общей историей и экономикой. С Иркутской областью у нашего края наибольшее совпадение. У нас всегда находятся вопросы, которые лучше решаются совместно, когда регионы формируют общую позицию, например, в вопросах развития малой авиации, экологии и природопользования, развития туризма», – сказал парламентарий.

В 2010 году между Заксобранием Иркутской области и Заксобранием Красноярского края было заключено соглашение, которое направлено на развитие и укрепление межпарламентских связей. В его рамках ведется обмен опытом в области законотворческой деятельности.

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По материалам: irk

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