Александр Ведерников встретился со спикером Заксобрания Красноярского края Алексеем Додатко

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников во время рабочей поездки в Красноярск встретился со спикером законодательного собрания Красноярского края Алексеем Додатко. Руководители представительных органов власти двух субъектов обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества и взаимодействия в решении актуальных задач, сообщает пресс-служба регионального ЗС.

Александр Ведерников:

– Сегодня мы здесь, чтобы обменяться опытом. В том числе в вопросах, касающихся борьбы с коронавирусом. Мы также заинтересованы в реализации совместных проектов в экономической, образовательной, культурной, спортивной и других сферах деятельности между Иркутской областью и нашим соседом – Красноярским краем.

Алексей Додатко подчеркнул эффективность объединения усилий в решении общих проблем, формирование единой позиции на федеральном уровне. «Сибирские регионы связаны общей биографией, общей историей и экономикой. С Иркутской областью у нашего края наибольшее совпадение. У нас всегда находятся вопросы, которые лучше решаются совместно, когда регионы формируют общую позицию, например, в вопросах развития малой авиации, экологии и природопользования, развития туризма», – сказал парламентарий.

В 2010 году между Заксобранием Иркутской области и Заксобранием Красноярского края было заключено соглашение, которое направлено на развитие и укрепление межпарламентских связей. В его рамках ведется обмен опытом в области законотворческой деятельности.