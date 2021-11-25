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Александра Квасова избрали председателем комиссии по ЖКХ и благоустройству думы Иркутска

Александра Квасова избрали председателем комиссии по ЖКХ и благоустройству думы Иркутска

Депутат по избирательному округу №15 Александр Квасов занял должность председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству думы Иркутска на постоянной (освобожденной) основе. Его кандидатуру на 33 очередном заседании 25 ноября поддержали 28 депутатов.

Председатель Думы Евгений Стекачев подчеркнул, что работа этой комиссии выстраивается на решении самых сложных вопросов, касающихся городского хозяйства и волнующих всех иркутян. Он отметил, что ее задача – «закрывать» не менее 70% проблем и обращений от жителей, сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Евгений Стекачев:
– Дума была избрана в 2019 году, за это время мы методом проб и ошибок сформировали функционал комиссии и ее председателя, определили степень нагрузки. Деятельность должна быть системной, так как у нас много рабочих групп, на каждом заседании рассматривается по сорок-пятьдесят вопросов. Логично, что при таком объеме задач занятость должна быть полной и ежедневной. Работа очень непростая, и показателем также является и то, что за месяц поступило лишь одно заявление на замещение этой должности.

На 31-м очередном заседании думы Иркутска Юрий Коренев, который ранее являлся председателем комиссии по ЖКХ и благоустройству, был избран вице-спикером представительного органа на освобожденной основе. После избрания он заявил о сложении с себя полномочий председателя комиссии.

Справка:

Александр Александрович Квасов родился в Шелехове 14 июля 1977 года. После окончания школы поступил на физкультурное отделение Иркутского педагогического колледжа №1. Затем окончил Сибирскую Государственную Академию физической культуры в Омске и Байкальский государственный университет экономики и права, где получил специальность менеджера по направлению «Государственное муниципальное управление». Позднее в БГУЭП по этой же специальности окончил аспирантуру.

Активно занимался общественной и политической деятельностью: в 2004 году был избран депутатом Шелеховской районной Думы. В 2005 году победил на выборах главы Подкаменского муниципального образования. После окончания полномочий в 2007 году занялся общественной деятельностью, возглавив Шелеховский общественный благотворительный спортивный фонд «Единение». В 2008 году поступил на муниципальную службу. В 2014 и 2019 годах был избран депутатом думы Иркутска.

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По материалам: irk

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