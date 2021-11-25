Андрей Григорьев-Апполонов мечтает влюбиться

Певец Андрей Григорьев-Апполонов так и не встретил вторую половинку после развода. Артист больше десяти лет был женат на матери своих сыновей Марии. Влюбленные казались идеальной парой, но в 2019-м они неожиданно развелись. Вскоре выяснилось, что Мария состоит в отношениях с баскетболистом Андреем Зубковым. Сейчас женщина счастлива в новых отношениях, а вот Григорьев-Апполонов до сих пор одинок. «В последний раз я сильно влюблялся в жену Машку. Потом таких чувств уже не было. Не уверен, что когда-нибудь еще влюблюсь. А сердечко-то хочет», — пожаловался музыкант в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, которая выйдет на экраны 27 ноября.Андрей Григорьев-Апполонов Личные проблемы — далеко не единственное, с чем столкнулся Андрей за последние годы. Дело в том, что за пару лет до развода артист сначала потерял близкого друга Олега Яковлева, а после и сестру Юлию. «Что я делал тогда? Бухал», — заявил артист. Время, по словам Андрея, не лечит. Он до сих пор ежедневно вспоминает сестру и друга, тоскует по ним, но старается держаться. Григорьев-Апполонов уверен, что все выпавшие испытания даны ему не просто так. Зато в творческом плане у музыканта все складывается отлично. Группа «Иванушки International» пользуется популярностью уже больше 25 лет. Члены коллектива постоянно гастролируют по стране, а армия их поклонников с годами становится только больше. Григорьев-Апполонов давно привык к всеобщему вниманию, но в свой ближний круг допускает далеко не всех. Самыми родными для него людьми являются сыновья и несколько друзей.