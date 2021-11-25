Андрей Курпатов впервые прокомментировал конфликт с бывшим помощником, который заявил об их романе

Вадим Карасев

47-летний психотерапевт Андрей Курпатов впервые лично прокомментировал конфликт со своим бывшим помощником и предполагаемым любовником, 25-летним Алексеем Иевским. Вся ситуация бурно обсуждалась в сети, и вот известный психиатр впервые сам высказался по теме, опубликовав пост в фейсбуке. Все происходящее Курпатов назвал "рейдерским захватом":

Кратко по существу вопроса. Происходящее — это обычный рейдерский захват компании в лучших традициях 90-х. Мошенническим образом, через злоупотребление доверием были похищены десятки миллионов рублей. При этом, захватчик пошел на все мыслимые и немыслимые нарушения уголовных норм — это не только вывод средств и воровство имущества, но еще и слежение, прослушка, а затем и грубый шантаж. На своем личном опыте я с таким беспределом сталкиваюсь впервые (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал Курпатов.





Андрей Курпатов

Напомним, что Иевский сейчас находится в СИЗО в связи с обвинением в мошенничестве, которое против него выдвинул сам Курпатов. Ему вменяется кража драгоценностей, а также мошеннические действия с оформлением автомобиля Porsche, который оказался в его собственности. Алексей совершил каминг-аут в суде, когда рассматривалась его жалоба на содержание в СИЗО, и рассказал о романе с боссом. В прессе также появились скрины личной переписки Иевского и Курпатова, которые журналистам передали родители Алексея, а также расшифровка записи предполагаемого разговора Курпатова и отца Иевского, в котором тот якобы подтверждает роман с экс-помощником.





Алексей Иевский

В своем обращении к подписчикам Курпатов призвал не верить публикациям в СМИ.

Все, что вы сейчас читаете в прессе — это часть информационной войны, развязанной против меня в рамках этого захвата, и поддерживается позицией обвиняемого, желающего таким образом уйти от ответственности. Мы все это понимаем, и как сказал сам фигурант — "ничего личного, чистый бизнес",

— заявил Курпатов.

Он также пообещал в скором времени сделать расширенное заявление, где, видимо, поделится большим количеством подробностей этой запутанной истории.





Вчера в защиту Курпатова выступила и его близкая подруга Ника Белоцерковская. Она провела прямой эфир в инстаграме, где опровергла информацию о гомосексуальной связи Курпатова с Иевским (и даже заявила, что у нее и Курпатова роман), а также подтвердила, что Иевский занимался мошенничеством и выводом денег из компании Курпатова, в которой он работал.

Надя Бесчетникова