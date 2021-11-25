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Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны

Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
38-летняя певица Анна Седокова призналась, что несколько лет терпела измены супруга. Сейчас Анна – востребованная артистка, жена баскетболиста Яниса Тиммы и мама троих детей. Свою старшую дочь, 16-летнюю Алину, она родила в браке со знаменитым футболистом киевского «Динамо» и сборной Белоруссии Валентина Белькевичем. Экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась подробностями своего первого брака. Седокова познакомилась с полузащитником, когда была еще совсем юной. Поп-дива тогда уже выступала в женском коллективе, но при этом казалась доверчивой и наивной. Анна и Валентин поженились в 2004 году, а спустя пять месяцев на свет появилась их дочь. «Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я настолько была дитем!» — подчеркнула исполнительница хита «Шантарам». По ее словам, она всецело доверяла мужу, а тот этим умело пользовался. Белькевич был старше на 10 лет и имел большой жизненный опыт. Валентин, несмотря на наличие жены и маленького ребенка, не отказывал себе и в связях с другими женщинами.
Анна Седокова «Я с этой сумкой, с ребенком и мужем, который уже переспал с половиной страны, имел обильные сексуальные контакты», — пожаловалась Анна. Седокова терпела измены на протяжении двух лет, а затем приняла решение расстаться с Валентином. Его судьба сложилась трагически. Футболист скончался в возрасте 41 года. Белькевичу 1 августа 2014 года внезапно стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Когда приехала скорая помощь, спортсмен уже умер. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Не сложились отношения Анны и со вторым мужем Максимом Чернявским, и с бизнесменом Артемом Комаровым. Настоящие тепло и заботу она почувствовала лишь от Яниса. «Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя искалечат. Потому что ты ничего не понимаешь, ты наивная дурочка. Понимаю сейчас, что вся моя жизнь была невероятно яркая, эмоциональная, с мегакрутыми приключениями, но вот это единение и первая любовь сейчас», — рассказала Седокова в YouTube-шоу «вМесте». 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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