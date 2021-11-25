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Анна Семенович объявила кастинг в поисках мужа

Анна Семенович объявила кастинг в поисках мужа
Певица и ведущая Анна Семенович никак не может встретить вторую половинку. Артистка в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» объявила всероссийский кастинг по поиску мужа. «Я записала песню «Ищу мужа» Собираюсь объявить всероссийский кастинг по поиску мужа. Почему нет? Раз уж решила выходить замуж, то надо объявлять кастинг. Желающие могут писать мне», сказала Анна Семенович.
Анна Семенович Как отметила Анна Семенович, она недавно устраивала «быстрые свидания». По ее мнению, 70 процентов людей после таких свиданий образовывали пары. Ранее Анна Семенович отмечала: «Ищу мужчину, друга, любовника, собеседника. Если придут все четверо, то милости прошу», — говорила звезда.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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