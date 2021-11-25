Анна Семенович рассказала, почему ее нужно брать замуж

Певица и ведущая Анна Семенович рассказала о своих плюсах. Артистка в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему ее будущий муж станет самым счастливым человеком на планете. «Мой мужчина, который у меня будет, он станет самым счастливым. Я очень заботливая. Я для этого человека сделаю все, когда буду знать, что это точно мой мужчина», сказала Анна Семенович.Анна Семенович По словам Анны Семенович, у нее потрясающая энергетика. «Я его буду подпитывать. Я добра, красива, заботлива и нежна. Но и с характером я. Он у меня не загуляет», — заявила Анна Семенович. Напомним, что Анна Семенович никогда официально не была замужем. При этом она очень хочет наконец-то встретить любимого человека, от которого готова родить детей.