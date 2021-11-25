Астропрогноз на декабрь 2021 года

Вадим Карасев

Начинается первый месяц зимы. Наступают холода, но звезды постараются растопить внутренний лед, сделав месяц более благоприятным и ярким в эмоциональном плане. Астрологи рассказали, каким именно будет декабрь для каждого из Знаков Зодиака.

В декабре нам всем стоит оставаться в тонусе. Пополняйте свою энергию отдыхом, сменой обстановки. Также астрологи рекомендуют всем нам избегать контактов с главными ворами жизненной энергии, которые крадут наши силы каждый день. Декабрь — самое важное время года, когда многие начинают заниматься делами, которые откладывали на потом предыдущие одиннадцать месяцев.

Овен

Овнам стоит сфокусироваться на финансовой и рабочей сферах жизни. В этом направлении может оказаться много подводных камней, которые всплывут на поверхность только в декабре. На помощь могут прийти минералы, привлекающие деньги и удачу. Они помогут повысить доходы и оптимизировать большие предновогодние расходы, связанные с грядущими праздниками. Овнам хватит энергии и сил на то, чтобы преодолеть все преграды к счастью. Это их время, хоть и непростое и в некотором роде непредсказуемое. Возможно, этим людям придется сделать важный выбор в середине месяца.

Телец

Тельцам стоит опасаться переизбытка негативной энергии. Чтобы неприятные люди и события не имели власти над представителями данного Знака, астрологи советуют им пользоваться надежными способами защиты от отрицательной энергии. Также эксперты напоминают о том, что серьезность — последнее прибежище заурядности. В декабре нужно уметь расслабляться, смеяться, улыбаться. Тельцам-трудоголикам понадобится свежий взгляд на жизнь, который поможет набраться сил и уверенности. Люди этого Знака будут на коне, хоть и не сразу это осознают.

Близнецы

Жизнь Близнецов может очень скоро измениться. В декабре эти люди смогут увидеть эти изменения. На их приближение, как всегда, будут указывать пять сигналов от вселенной. В работе и бизнесе шансы на успех примерно 50 на 50, но зато в любви Близнецам будет улыбаться большая удача. Перед Новым годом этим людям удастся наладить отношения с родственниками, второй половинкой. Одиноким представителям Знака удастся найти любовь. Главное сейчас — не слишком сильно увлекаться. В порыве страсти можно забыть о важных делах по работе и в быту.

Рак

Раки в декабре не раз столкнутся с мощной оппозицией, а также с дилеммами. Получить ответы на важные вопросы, не делая выбор, им поможет буддистское гадание на бусах или четках. Если вдруг над Раками нависнет какая-то проблема, окружающие люди своевременно предупредят их об этом. Астрологи советуют доверять людям, которые находятся рядом. Энергетика небесных покровителей станет менее благоприятной в третьей декаде месяца. Речь идет по большей части о Венере, которая начнет двигаться ретроградно. Ракам нужно будет беречь свои силы.

Лев

Львам в декабре стоит больше внимания обращать на цифры. Согласно прогнозам, именно они будут иметь важный смысл для людей данного Знака. Им необходимо рассчитать свое счастливое число, чтобы начать следить за его появлением вокруг, ведь оно будет приносить уйму удачи. Астрологи отмечают, что в декабре актуальна будет поговорка «от любви до ненависти один шаг». Это касается не только амурной сферы. Львы могут перестать любить то, чем занимаются сейчас. Главное — не принимать поспешных решений в работе и бизнесе. Возможно, что это лишь временные перепады настроения.

Дева

Первое, что Девам нужно сделать этой зимой, — это настроить свою энергетику на позитив. Для этого они могут воспользоваться пятью способами избавления от плохих воспоминаний. Люди данного Знака в большинстве своем являются противниками традиционализма, но в декабре лучше не экспериментировать с рабочим процессом, с общением. Нужно следовать общепринятым правилам, чтобы не привлекать к себе лишнего негативного внимания. Девам стоит стать менее мнительными и более раскрепощенными. Декабрь — время, когда самой удачной станет позиция наблюдателя.

Весы

У Весов в начале декабря могут появиться внезапные навязчивые мысли. Ранее мы рассказывали, как с ними можно совладать. Причиной будет служить опасное затмение 4 декабря, последствия которого могут тянуться аж до середины месяца. Люди, которых Весы принимают за друзей, могут показать себя с негативной стороны, но это не значит, что нужно прекращать дружбу. Умение прощать поможет представителям данного Знака остаться на коне. Вторая половина месяца подходит для покупок, а также для непродолжительных поездок в другие города или страны.

Скорпион

Скорпионам в декабре нужно срочно избавиться от чувства вины, ведь оно крайне негативно влияет на нашу энергетику. Также чувство вины будет блокировать позитивную энергию Нептуна, который в первый день зимы избавится от ретроградного движения. Астрологи советуют Скорпионам перестать тащить негатив в свою душу. Речь не только о вине, но и об обидах, унынии, злости. Оптимизм станет лучшим другом этих людей в декабре. В отношениях также стоит сменить гнев на милость. Важно идти навстречу второй половинке и как можно реже сыпать упреками.

Стрелец

Стрельцы — мастера использования закона притяжения, поскольку они знают цену словам. В декабре ночные светила будут на стороне этих людей, поэтому им стоит как можно больше времени посвящать работе и бизнесу, увлечениям и делам по дому. Стрельцы обязательно смогут найти применение своим способностям. Нужно лишь не бояться пробовать. Всем, кто находится в поисках новой работы, в декабре удастся найти ту вакансию, которая их во всем устроит. Большой упор стоит сделать на саморекламе. Не нужно бояться рассказывать о своих положительных сторонах и талантах.

Козерог

Начало месяца для Козерогов будет весьма непростым. То же касается и последних его трех дней, которые станут сложными из-за перехода Юпитера в Знак Рыб. В эти периоды Козерогам стоит почаще пользоваться сильными заговорами на удачу. Главным лейтмотивом декабря станет не работа, а домашние заботы и семья. Одиноким Козерогам можно сфокусировать внимание на поисках второй половинки или на увлечениях. Не стоит бояться трудностей. Людям данного Знака хватит сил и терпения, чтобы преодолеть любые препятствия.

Водолей

Водолеям удастся изменить судьбу и очистить карму. Для этого нужно поступать по совести, стараться помогать окружающим и нести в мир добро. Обман, хитрость, обиды и негатив не принесут Водолеям ничего хорошего. Не исключено, что уверенность в партнере пошатнется из-за легких ссор и несостыковок во мнении. Астрологи настоятельно рекомендуют искать компромиссы и быть максимально дипломатичными. Это поможет проводить 2021 год на позитивной ноте. Еще Водолеи почувствуют недостаток стимула к самосовершенствованию, но это не опасно. Нужно лишь переждать период апатии.

Рыбы

Представители данного Знака смогут преуспеть в любви, делах, работе, бизнесе. Они будут очень удачливыми в декабре. Из-за этого у Рыб может появиться много новых врагов и недоброжелателей. Чтобы они не мешали идти к счастью, стоит пользоваться пятью лучшими оберегами. Желания, связанные с изменением окружающей реальности, будут крайне позитивными, но только в том случае, если не окажутся продиктованными влиянием со стороны. Это отличное время для любых дел. Рыбы на высоте, поэтому им стоит делать то, что они любят больше всего.