Австралия хочет поддержать дипломатический бойкот Олимпиады

Вадим Карасев

Власти Австралии обдумывают возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в Пекине, сообщила газета Sydney Morning Herald. Об аналогичном шаге ранее заговорили в Лондоне и Вашингтоне.

По данным газеты, к бойкоту призывают члены правящей Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии.

"Решение о представительстве [Австралии] на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не принято", - сообщил изданию пресс-секретарь министра спорта страны.



Ранее газета The Washington Post сообщила, что США намерены объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Штаты хотят отправить своих спортсменов на соревнования, но официальные лица мероприятие проигнорируют. По данным The Times, также собирается поступить правительство Великобритании.





