Австралия хочет поддержать дипломатический бойкот Олимпиады
Власти Австралии обдумывают возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в Пекине, сообщила газета Sydney Morning Herald. Об аналогичном шаге ранее заговорили в Лондоне и Вашингтоне.
По данным газеты, к бойкоту призывают члены правящей Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии.
"Решение о представительстве [Австралии] на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не принято", - сообщил изданию пресс-секретарь министра спорта страны.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что США намерены объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Штаты хотят отправить своих спортсменов на соревнования, но официальные лица мероприятие проигнорируют. По данным The Times, также собирается поступить правительство Великобритании.