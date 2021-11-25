Бирюза: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Бирюза — один из самых мощных минералов. Его сила созидательна и может использоваться в самых разных целях. Эксперты рассказали, каковы свойства этого камня, кому он подходит и сила каких стихий в нем заключена.

Этот минерал, как и, например, яшма или нефрит, известен человечеству с глубокой древности. Его энергетические и физические свойства изучены вдоль и поперек. Это позволяет с точностью в сто процентов заявить, что данный минерал является одним из самых полезных для человека.

Энергетика бирюзы и ее свойства

Это очень красивый камень нежного и насыщенного бирюзового цвета. В нем есть синие и голубые с зеленым вкрапления, а также черные прожилки. В некоторых камнях этого типа встречаются желтые, коричневые и фиолетовые оттенки.

Что касается магических свойств бирюзы, то они обусловлены наличием в ней сил стихии Воды и Воздуха. Также в этом камне есть небольшое присутствие стихии Земли.

Вода и Воздух дают людям силы и энергию. Бирюзу можно просто положить на рабочем столе или дома на комоде, чтобы она излучала созидательную энергию, помогая людям обретать веру в себя. Бирюза, которая лежит на виду, помогает людям быстрее достигать взаимопонимания.

Бирюза полезна для тех, кто постоянно находится в движении — много ходит, путешествует, занимается спортом. Это один из главных талисманов всех спортсменов. Также камень поднимает настроение и помогает очищать сознание от неприятных воспоминаний.

Стихия Земли, которая едва ощутима, тоже вносит свою лепту. Благодаря ей бирюза обладает защитными свойствами. Она бережет человека или группу людей от вспышек гнева, грусти и депрессивных мыслей.

Бирюзу можно класть в автомобиле — это будет полезно для тех, кто постоянно находится в пути. Это универсальный и очень благоприятный камень, который не имеет никаких противопоказаний и побочных действий. Он отлично сочетается с любыми другими минералами.

Опасайтесь подделок, которые не обладают ни одним из описанных выше свойств. Настоящий камень будет холодным, тяжелым, шероховатым и неровным. Если протирать дешевые подделки бирюзы спиртом, то на ватке или на тряпке останется красящий пигмент. Также можно поднести камень к огню на непродолжительное время. Натуральная бирюза может лопнуть. поэтому будьте осторожнее. От подделки будет исходить неприятных запах. В качестве альтернативного метода можно взять раскаленное шило и дотронуться им до камня. Подделка будет плохо пахнуть и изменит цвет в месте прикосновения.

Каким Знакам Зодиака подойдет бирюза

Астрологи и эксперты в области биоэнергетики сходятся во мнении о том, что бирюза подходит всем в одинаковой степени:

Овнов она делает чуть спокойнее и рассудительнее;Тельцов бережет от вспышек гнева;Близнецам помогает меньше уставать от физической работы;Ракам бирюза дает больше обаяния;Львов наделяет чувством справедливости;Дев избавляет от хандры и усталости;Весам помогает принимать важные решения;Скорпионов лечит от уныния и мнительности;Стрельцов бережет в пути;Козерогам помогает фокусироваться на работе и делах;Водолеев удерживает на выбранном ими пути, помогая бороться с сомнениями;Рыб провоцирует на инициативы, оберегает от страхов.

Все вышеперечисленное — это лишь малая часть того, что делает данный камень. У него много созидательных свойств, изучать которые досконально совсем не обязательно, ведь он максимально позитивен и может подстраиваться под наше настроение, давая нам то, что необходимо в каждый конкретный момент времени.