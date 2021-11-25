Биткоин превзошел PayPal по объему передаваемой стоимости

С начала 2021 года сеть биткоина обработала больший объем транзакций в долларах США, чем платежная система PayPal. Об этом говорится в отчете Blockdata.

Средний показатель за квартал у децентрализованной сети составил $489 млрд, тогда как у PayPal — $302 млрд.

Сравнение объемов переданной сетями стоимости по кварталам. Данные: Blockdata.

Обе цифры значительно уступают среднеквартальным объемам гигантов Mastercard и Visa с $1,8 трлн и $3,2 трлн соответственно.

"Впечатляет как биткоин, будучи 12-летней P2P-сетью, имеет 27% в разрезе одной из метрик (обрабатываемая стоимость) по сравнению с Mastercard — компанией, основанной в 1966 году. Особенно если учесть, что речь идет о децентрализованном движении", — отметили специалисты Blockdata.

Они признали, что в показатель сети криптовалюты входят не только платежи. Пользователи отправляют средства в различные сервисы и получают их обратно, совершают транзакции между собственными кошельками и ряд других операций.

Однако, по их мнению, сеть биткоина "фундаментально" отличается от Mastercard и Visa. Она представляет собой скорее "технологию сбережения", чем "траты" и имеет больше вариантов использования.

Эксперты считают реальным, что криптовалюта превзойдет по объемам передаваемой стоимости финансовых гигантов, несмотря на значительное отставание. Для этого необходимо преодолеть разрыв в пропускной способности, который они назвали "ошеломляющим".

В прошлом году сеть биткоина обрабатывала за квартал в среднем 25 млн транзакций. У Mastercard показатель составлял 33 млрд, а у Visa — 53,7 млрд.

Эксперты подчеркнули, что эту проблему призваны решить решения второго уровня, включая сеть микроплатежей Lightning Network (LN).

"Вся публично доступная статистика, такая как количество нод LN, число каналов и BTC в них растет экспоненциальными темпами. Если это продлится в следующие несколько десятилетий, вполне возможно, что сеть биткоина будет обрабатывать больше транзакций, чем некоторые другие финансовые системы", — подчеркнули в Blockdata.

Напомним, директор по стратегии Blockstream Сэмсон Моу определил теоретическую пропускную способность LN в 40 млн TPS, что означает 57,6 млрд транзакций в сутки.

Согласно прогнозу аналитиков Arcane Research, к 2030 году число пользователей протокола может превысить $700 млн.