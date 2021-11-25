Борис Корчевников признался, что ему нравится внучка известной актрисы

Ведущий Борис Корчевников положил глаз на молодую девушку. Телеведущий проявляет настойчивость в желании сблизиться с внучкой Светланы Немоляевой. С народной артисткой ведущий встретился на съемках шоу «Судьба человека» на канале Россия-1. Во время интервью он дал понять, что тайно влюблен в Полину, которая, кстати, тоже стала актрисой. Ведущий сказал, что считает внучку Немоляевой настоящей красавицей, и прямо поинтересовался, нет ли у неё жениха? Светлана Владимировна раскрывать подробности личной жизни Полины раскрывать не стала. Видимо, актриса запрещает своей знаменитой бабушке публично высказываться на эту тему. «Насчет женихов мы разговаривать не будем. А то я могу потом получить от нее», — сказала Немоляева.Полина Корчевников намекнул, что он отлично подошел бы на роль мужа внучки Немоляевой. А потом стал расспрашивать, как он может «случайно» встретиться с Полиной в неформальной обстановке. «Мы, кстати, с вами соседи. Я на Тверской живу недалеко от вас. А когда Полина выходит из дома? Я там, может, прогуливаться буду. В магазин пойду», — цитирует Корчевникова ЭГ. Кстати, Полина очень похожа не только на своих родителей, но и на бывшую жену ведущего Анну Сесиль-Свердлову. Борису, похоже, нравится один типаж девушек: яркие и уверенные в себе брюнетки.