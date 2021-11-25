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ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд

ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд


Жители РФ являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за II–III кварталы 2021 года.


Регулятор указал на "стремительный рост" капитализации рынка цифровых валют в течение 2021 года. По мнению аналитиков ЦБ, главными причинами являются усилившийся интерес инвесторов к технологиям, среди которых называется блокчейн, смарт-контракты, децентрализованное финансирование и стейблкоины. 


В докладе со ссылкой на результаты различных исследований аналитических компаний отмечается, что граждане РФ являются одними из наиболее активных участников рынка криптовалют и пользователей криптоплатформ - Россия находится в числе лидеров по количеству посещений биржи Binance.


По оценкам опрошенных регулятором в июле 2021 года крупных банков, объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет около $5 млрд.


В ЦБ считают, что операции с криптовалютами "несут существенные риски для финансовой стабильности и инвесторов, а также климатические риски". 


Центробанк отмечает, что анонимные свойства криптовалют способствуют их "массовому использованию" преступниками, в том числе для отмывания средств и финансирования терроризма.


Среди других рисков регулятор называет перевод населением части своих сбережений в цифровые валюты: 


"Эта проблема аналогична проблеме валютизации, когда резиденты страны предпочитают сберегать средства в наличной иностранной валюте".


В ЦБ считают, что криптовалюты не могут считаться надежным средством сбережения из-за волатильности их цены. 


В докладе также упоминается высокий уровень потребления электроэнергии для майнинга биткоина. 


"В целом в настоящий момент взаимосвязь между цифровыми валютами и финансовым сектором остается ограниченной, вероятность проявления эффекта заражения, переходящего с рынка цифровых валют на ключевые финансовые рынки, низкая", - говорится в документе. 


При этом центробанк указал на стремительное широкое распространение цифровых валют, что, по мнению ЦБ, создает все больше рисков для российского финансового рынка. В связи с этим регулятор отмечает необходимость развития мониторинга индустрии.


Напомним, Банк России известен своим скептическим отношением к криптовалютам. В ноябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что они угрожают финансовой стабильности государства, и выступила против использования биткоина как платежного средства для расчетов внутри страны.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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