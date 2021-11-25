ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
Жители РФ являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за II–III кварталы 2021 года.
Регулятор указал на "стремительный рост" капитализации рынка цифровых валют в течение 2021 года. По мнению аналитиков ЦБ, главными причинами являются усилившийся интерес инвесторов к технологиям, среди которых называется блокчейн, смарт-контракты, децентрализованное финансирование и стейблкоины.
В докладе со ссылкой на результаты различных исследований аналитических компаний отмечается, что граждане РФ являются одними из наиболее активных участников рынка криптовалют и пользователей криптоплатформ - Россия находится в числе лидеров по количеству посещений биржи Binance.
По оценкам опрошенных регулятором в июле 2021 года крупных банков, объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет около $5 млрд.
В ЦБ считают, что операции с криптовалютами "несут существенные риски для финансовой стабильности и инвесторов, а также климатические риски".
Центробанк отмечает, что анонимные свойства криптовалют способствуют их "массовому использованию" преступниками, в том числе для отмывания средств и финансирования терроризма.
Среди других рисков регулятор называет перевод населением части своих сбережений в цифровые валюты:
"Эта проблема аналогична проблеме валютизации, когда резиденты страны предпочитают сберегать средства в наличной иностранной валюте".
В ЦБ считают, что криптовалюты не могут считаться надежным средством сбережения из-за волатильности их цены.
В докладе также упоминается высокий уровень потребления электроэнергии для майнинга биткоина.
"В целом в настоящий момент взаимосвязь между цифровыми валютами и финансовым сектором остается ограниченной, вероятность проявления эффекта заражения, переходящего с рынка цифровых валют на ключевые финансовые рынки, низкая", - говорится в документе.
При этом центробанк указал на стремительное широкое распространение цифровых валют, что, по мнению ЦБ, создает все больше рисков для российского финансового рынка. В связи с этим регулятор отмечает необходимость развития мониторинга индустрии.
Напомним, Банк России известен своим скептическим отношением к криптовалютам. В ноябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что они угрожают финансовой стабильности государства, и выступила против использования биткоина как платежного средства для расчетов внутри страны.