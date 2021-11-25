Центр поддержки проблемных подростков появится в России

Центр поддержки подростков с деструктивными и суицидальными наклонностями планируется создать в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Мария Львова-Белова:

— Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, — создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями.

Детский омбудсмен отметила, что также необходимо будет провести работу по изменению законодательной базы, чтобы подобные центры могли появляться и в регионах — как в виде государственных, так и в виде некоммерческих организаций.