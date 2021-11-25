Челябинский «Кванториум» проводит стажировку для педагогов

С 6 декабря 2021 года по 18 февраля 2022 в Челябинске детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России организует стажировки по направлениям технологического профиля.

Занятия будут вести квалифицированные педагоги, которые обучат коллег работать с современным высокотехнологичным оборудованием. В программу войдут 15 направлений.

С 6 по 10 декабря эксперты проведут занятия по робототехнике (шахматная, начальная, продвинутая, VEX), с 13 по 17 декабря – по разработке мобильных приложений, интернету вещей, начальной алгоритмике. С 24 по 28 января 2022 года занятия будут посвящены строению сайтов, основам промышленного дизайна, 3D-моделированию, VR/AR. А с 14 по 18 февраля учителя познакомятся с работой квадрокоптеров, альтернативной энергетикой и другими современными технологиями.

Для участия в мероприятиях педагогам необходимо пройти регистрацию.