Четверо жителей Иркутской области обвиняются в разорении берлоги и отстреле медведицы и троих медвежат

Полиция возбудила уголовное дело в отношении четверых охотников из Иркутской области. Они обвиняются в разорении берлоги и отстреле медведицы и троих медвежат. Ущерб, нанесенный животному миру, составил 240 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Во время рейда в Баяндаевском районе инспекторы ГИБДД вместе с лесниками остановили внедорожник. В багажнике машины были найдены свежевыделанные шкуры и лапы медведей. Водитель автомобиля пояснил, что останки животных нашёл в лесу.

Позже полицейские установили мужчин в возрасте от 21 года до 47 лет, которых подозревают в произошедшем. По предварительным данным, охотники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. Все это они засняли на камеру мобильного телефона.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Незаконная охота», санкции которой предусматривают лишение свободы до пяти лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На федеральном канале вышел сюжет об охоте Сергея Левченко на медведя

Предыдущая новость по этой теме: