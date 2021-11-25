Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Coinbase купила оператора биткоин-кошелька BRD. Одноименный токен вырос в 10 раз

Coinbase купила оператора биткоин-кошелька BRD. Одноименный токен вырос в 10 раз

Coinbase купила оператора биткоин-кошелька BRD. Одноименный токен вырос в 10 раз


Котирующаяся на Nasdaq биткоин-биржа Coinbase приобрела стоящий за криптовалютным кошельком BRD одноименный стартап, следует из заявления его основателей.


https://twitter.com/BRDHQ/status/1463589851291439104

В письме к сообществу BRD Адам Трейдман и Аарон Войзин написали:


"Сегодня мы хотели бы поделиться новостью о том, что члены нашей команды продолжат свою миссию в Coinbase, где мы будем работать вместе, чтобы предоставить возможности децентрализации еще большему числу пользователей по всему миру".


Они отметили, что в приложении BRD "в настоящее время ничего не изменится и ваши средства в безопасности".


"Вы можете продолжать транзакции в обычном режиме. В будущем пользователи BRD получат опциональный путь перехода к самостоятельному хранению с Coinbase Wallet, который включит специальный подарок", — заявили основатели BRD.


Подробности они пообещали раскрыть в 2022 году.


Разработчики кошелька Coinbase Wallet написали в Twitter, что команда BRD присоединится к ним "чтобы ускорить внедрение Web 3".


https://twitter.com/CoinbaseWallet/status/1463589935085142020

"Команда обладает глубокими знаниями в области самостоятельного хранения для криптокошельков, что поможет нам обеспечить надежный и безопасный доступ к децентрализованному миру криптовалют", — отметили они.


На фоне новости нативный токен стартапа Bread (BRD) подорожал более чем в 10 раз — с уровней около $0,16 до отметки $1,69. На момент написания цена скорректировалась и монета торгуется в районе $1,2.


Часовой график BRD/USD на Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в сентябре Coinbase объявила о выпуске облигаций на сумму $1,5 млрд. Привлеченные средства компания планировала направить в том числе на приобретение стартапов, продуктов и технологий.


Следом биржа увеличила объем выпуска долговых бумаг до $2 млрд, сославшись на высокий спрос.


В ноябре Coinbase объявила о покупке стартапа Agara, управляющего платформой поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Австралия хочет поддержать дипломатический бойкот Олимпиады
Австралия хочет поддержать дипломатический бойкот Олимпиады
Coinbase купила оператора биткоин-кошелька BRD. Одноименный токен вырос в 10 раз
Coinbase купила оператора биткоин-кошелька BRD. Одноименный токен
JPMorgan: потенциал роста Ethereum выше в сравнении с биткоином
JPMorgan: потенциал роста Ethereum выше в сравнении с биткоином
Forbes: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский владеют яхтой стоимостью 17 миллионов долларов
Forbes: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский владеют яхтой стоимостью
Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2022 году, а какие нельзя: приметы
Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2022 году, а какие
Morgan Stanley увеличил покупки биткоин-траста Grayscale
Morgan Stanley увеличил покупки биткоин-траста Grayscale
Суд оштрафовал иркутянку на 25 тысяч рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних в соцсетях
Суд оштрафовал иркутянку на 25 тысяч рублей за гей-пропаганду среди
Четверо жителей Иркутской области обвиняются в разорении берлоги и отстреле медведицы и троих медвежат
Четверо жителей Иркутской области обвиняются в разорении берлоги и
605 случаев заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки
605 случаев заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за
Иркутяне могут получить информацию о вакансиях в компании «Полюс» по телефону горячей линии
Иркутяне могут получить информацию о вакансиях в компании «Полюс» по
Власти Иркутской области готовятся продлить срок QR-кода для переболевших COVID-19 до года
Власти Иркутской области готовятся продлить срок QR-кода для
Александр Ведерников встретился со спикером Заксобрания Красноярского края Алексеем Додатко
Александр Ведерников встретился со спикером Заксобрания Красноярского

Топ на сегодня

Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Моргенштерн сбежал из России
Моргенштерн сбежал из России
Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына
Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований
Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег
Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег

Еще по теме

Coinbase запустила кошелек в виде независимого расширения для браузера
СМИ: Coinbase запустит сервис бескомиссионного трейдинга по подписке
СМИ: Coinbase рассмотрит возможность интеграции с DeFi-платформами
Журналисты раскрыли размер зарплат в Coinbase