Coinbase купила оператора биткоин-кошелька BRD. Одноименный токен вырос в 10 раз

Котирующаяся на Nasdaq биткоин-биржа Coinbase приобрела стоящий за криптовалютным кошельком BRD одноименный стартап, следует из заявления его основателей.

https://twitter.com/BRDHQ/status/1463589851291439104

В письме к сообществу BRD Адам Трейдман и Аарон Войзин написали:

"Сегодня мы хотели бы поделиться новостью о том, что члены нашей команды продолжат свою миссию в Coinbase, где мы будем работать вместе, чтобы предоставить возможности децентрализации еще большему числу пользователей по всему миру".

Они отметили, что в приложении BRD "в настоящее время ничего не изменится и ваши средства в безопасности".

"Вы можете продолжать транзакции в обычном режиме. В будущем пользователи BRD получат опциональный путь перехода к самостоятельному хранению с Coinbase Wallet, который включит специальный подарок", — заявили основатели BRD.

Подробности они пообещали раскрыть в 2022 году.

Разработчики кошелька Coinbase Wallet написали в Twitter, что команда BRD присоединится к ним "чтобы ускорить внедрение Web 3".

https://twitter.com/CoinbaseWallet/status/1463589935085142020

"Команда обладает глубокими знаниями в области самостоятельного хранения для криптокошельков, что поможет нам обеспечить надежный и безопасный доступ к децентрализованному миру криптовалют", — отметили они.

На фоне новости нативный токен стартапа Bread (BRD) подорожал более чем в 10 раз — с уровней около $0,16 до отметки $1,69. На момент написания цена скорректировалась и монета торгуется в районе $1,2.

Часовой график BRD/USD на Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в сентябре Coinbase объявила о выпуске облигаций на сумму $1,5 млрд. Привлеченные средства компания планировала направить в том числе на приобретение стартапов, продуктов и технологий.

Следом биржа увеличила объем выпуска долговых бумаг до $2 млрд, сославшись на высокий спрос.

В ноябре Coinbase объявила о покупке стартапа Agara, управляющего платформой поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта.