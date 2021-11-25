DayZ получает на Xbox обновление 1.15 с новым контентом





Игра DayZ на приставках Xbox One и Xbox Series X | S получает обновление, которое распространяется под номером 1.15. Оно исправляет ряд проблем, которые были обнаружены в игре, а также добавляет некоторый новый контент. Основные изменения, которые ждут игроков в DayZ с обновлением 1.15:

Винтовка AUR A1.Винтовка AUR AX.Жилет охотника.Бейсбольная бита из колючей проволоки.Ремесленный обрез LE-MAS.Новая выжившая женщина доступна в главном меню выбора персонажа.Звуковая обратная связь при переключении режимов огня на огнестрельном оружии.Дневная настройка оптики ночного видения.Металлическую проволоку теперь можно изготовить из колючей проволоки.

Полный список изменений и исправлений можно найти на сайте разработчиков.

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Напомним, что игра DayZ доступна в Game Pass.

DayZ

DayZ — это хардкорная игра про выживание в открытом мире, где у вас одна цель: выжить любой ценой. Но когда за каждым углом вас поджидает оп…

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