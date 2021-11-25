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DayZ получает на Xbox обновление 1.15 с новым контентом

DayZ получает на Xbox обновление 1.15 с новым контентом


Игра DayZ на приставках Xbox One и Xbox Series X | S получает обновление, которое распространяется под номером 1.15. Оно исправляет ряд проблем, которые были обнаружены в игре, а также добавляет некоторый новый контент. Основные изменения, которые ждут игроков в DayZ с обновлением 1.15:



Винтовка AUR A1.



Винтовка AUR AX.



Жилет охотника.



Бейсбольная бита из колючей проволоки.



Ремесленный обрез LE-MAS.



Новая выжившая женщина доступна в главном меню выбора персонажа.



Звуковая обратная связь при переключении режимов огня на огнестрельном оружии.



Дневная настройка оптики ночного видения.



Металлическую проволоку теперь можно изготовить из колючей проволоки.

Полный список изменений и исправлений можно найти на сайте разработчиков.


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Напомним, что игра DayZ доступна в Game Pass.

DayZ

DayZ — это хардкорная игра про выживание в открытом мире, где у вас одна цель: выжить любой ценой. Но когда за каждым углом вас поджидает оп…
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По материалам: newxboxone

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