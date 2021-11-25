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Депутат ЗС Евгений Бакуров передал катер жителям Усть-Удинского района

Депутат ЗС Евгений Бакуров передал катер жителям Усть-Удинского района

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Бакуров передал в безвозмездное пользование восьмиместный катер жителям Усть-Удинского района. Как только откроется навигация по рекам, катером можно будет пользоваться, сообщил депутат на своей странице в «Фейсбук».

Евгений Бакуров:
– Район в географическом плане сложный: летом выбраться можно только по воде раз в сутки на «Метеоре», зимой – по зимнику, а в распутицу и санавиация, бывает, требуется. Особенно острая транспортная ситуация в низовых сёлах — Аталанке, Аносово, Подволочном.

Пока навигация завершена, катер YAMAHA стоит на техобслуживании. С начала 2022 года он будет поставлен на балансовый учет в администрации района. Как только навигацию откроют, им начнут пользоваться – доставлять жителей на вакцинацию, в больницы и другие госучреждения районного центра.

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По материалам: irk

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