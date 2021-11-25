Десятиклассник из Ангарска Марк Кузнецов стал лучшим учеником региона

Подведены итоги 21 областного конкурса «Лучший ученик года — 2021». По результатам финальных испытаний победителем стал десятиклассник из гимназии № 1 Ангарска Марк Кузнецов. Как сообщили в региональном министерстве образования, в финале конкурса приняли участие 15 школьников из 11 муниципальных образований, набравших наибольшее количество баллов по итогам полуфинала, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В этом году участие в конкурсе приняли более 40 старшеклассников. Все являются победителями аналогичных конкурсов, организованных на уровне муниципальных образований. В полуфинале они прошли четыре испытания: творческая презентация в форме видеоролика, представление своего города или района «Где родился, там и пригодился». Конкурс «Мой народ – моя жизнь» отражал культурные особенности народов местности, а на этапе «Стартап» конкурсанты презентовали туристические маршруты. 15 финалистов отвечали на вопросы краеведческой блиц-викторины, решали задачи в рамках предложенных кейсов и представляли свои решения членам жюри.

В завершении конкурсных испытаний с финалистами пообщался министр образования Иркутской области Максим Парфенов. Он поздравил участников диалога с выходом в финал и подчеркнул, что они вписали свою страницу в многолетнюю историю областного конкурса «Лучший ученик года».

Максим Парфенов:

— Это был разговор на равных с активными и зрелыми молодыми людьми. Ребят интересовали самые разные вопросы: как привлечь в школы молодых специалистов, нужно ли развивать IT-технологии в образовании, экологическое и духовно-нравственное воспитание, профильное обучение и многое другое. Радует, что почти все из них уже определились с будущей профессией и многие готовы связать свое будущее с нашим регионом.

Конкурс проводится с 2001 года для выявления, поддержки и общественного признания талантливых детей и повышения престижа знаний. Второй год мероприятие проходит дистанционно из-за сложной эпидемиологической обстановки.