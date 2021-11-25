До конца 2021 года в Калининграде откроются три новых детских сада

До конца 2021 года в Калининграде откроются три новых детских сада, сообщает Министерство образования Калининградской области.

Об этом в ходе заседания Правительства Калининградской области рассказала министр образования региона Светлана Трусенева.

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» в области предусмотрено строительство девяти детских садов на 1685 мест с общим объемом финансирования 2,5 миллиарда рублей, в том числе 1,2 миллиарда рублей – средства федерального бюджета.

До конца текущего года полностью завершится строительство двух детских садов в Калининграде: по улице Героя России Мариенко (на 185 мест) и по улице Коммунистической (на 185 мест), а также нового корпуса дошкольного учреждения по улице Орудийной (на 90 мест). Строительство еще шести объектов на 1225 мест планируется завершить в 2022 году.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.