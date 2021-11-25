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Джесси Джей рассказала о выкидыше

Джесси Джей рассказала о выкидыше

33-летняя певица Джесси Джей сообщила, что пережила выкидыш. Об этом она написала в инстаграме. Звезда призналась, что ее беременность была тайной.

Вчера утром я смеялась с подругой и говорила ей: "Как я собираюсь завтра вечером провести концерт в Лос-Анджелесе, не сказав всей аудитории, что я беременна?". Уже к полудню я с ужасом думала о том, чтобы выдержать концерт и не сломаться... После того как я сделала третье УЗИ, мне сказали, что сердце ребенка больше не бьется. Этим утром я чувствую, что не могу контролировать свои эмоции. Я могу пожалеть, что опубликовала это,

— написала певица, опубликовав снимок с тестом на беременность.


Звезда рассказала, что она решила стать матерью-одиночкой. По словам Джесси, беременность стала для нее настоящим чудом — ранее у нее диагностировали бесплодие.

Ребенок — это все, чего я когда-либо хотела, а жизнь так коротка. Беременность сама по себе была для меня чудом и опытом, который я никогда не забуду. И я знаю, что у меня все это еще будет,

— поделилась звезда, добавив, что она до сих пор находится в шоке и глубокой печали.


Кто был отцом ребенка, певица не уточнила. В прошлом месяце она рассталась со своим бойфрендом — танцором Максом Фрамом, с которым они были вместе семь месяцев. До этого Джесси Джей в течение двух лет встречалась с голливудским актером Ченнингом Татумом: пара то сходилась, то расходилась.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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