Джозеф Стейтен назвал свою любимую игру серии Halo





Один из руководителей творческого отдела студии 343 Industries Джозеф Стейтен является одним из основателем серии Halo в целом. Он работал еще в команде Bungie над первыми играми серии Halo, а в 2020 году вернулся уже в студию 343 Industries, чтобы заняться исправлением сюжетной кампании в Halo Infinite.

Стейтен дал интервью порталу IGN, где рассказал, что его любимой игрой серии Halo является Halo 3: ODST. Он объяснил свою позицию следующим образом:

Мне больше всего нравится Halo 3: ODST, и не только потому, что я помогал вести этот проект […] любые разработчики игр, которые смотрят, поймут. Это была игра, которую мы сделали на самой стабильной технологической базе, которая у нас когда-либо была. Halo 3: ODST была построена на движке Halo 3, очень мало изменений функций, так что нам осталось фактически ее наполнить контентом. […] То есть у нас просто была возможность пойти и создать игровой опыт, историю. Не пришлось ждать, пока инженеры сделают всю свою тяжелую работу, перестроят инструменты и конвейеры, внедрят большие новые функции. Все эти вещи — прекрасная часть разработки игр, но это только усложняет задачу. Это увеличивает ваши сроки [разработки].

Стейтен также отметил, что Halo 3: ODST стала игрой, которую он всегда хотел создать:

Во многом это была экспериментальная игра. Когда ты работаешь над такой франшизой, как эта, сложно вводить новшества. Очень рискованно пробовать новые вещи. В Infinite мы, конечно, пробуем, и это очень интересно. Но ODST была нуарной детективной историей, которую я всегда хотел написать, и то, что я смог сделать это в Halo, было очень круто. Я не думал, что это случится в моей карьере.

Напомним, что Halo 3: ODST является частью сборника Halo: The Master Chief Collection.

Halo 3: ODST

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