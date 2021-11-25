Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Джозеф Стейтен назвал свою любимую игру серии Halo

Джозеф Стейтен назвал свою любимую игру серии Halo


Один из руководителей творческого отдела студии 343 Industries Джозеф Стейтен является одним из основателем серии Halo в целом. Он работал еще в команде Bungie над первыми играми серии Halo, а в 2020 году вернулся уже в студию 343 Industries, чтобы заняться исправлением сюжетной кампании в Halo Infinite.

Стейтен дал интервью порталу IGN, где рассказал, что его любимой игрой серии Halo является Halo 3: ODST. Он объяснил свою позицию следующим образом:

Мне больше всего нравится Halo 3: ODST, и не только потому, что я помогал вести этот проект […] любые разработчики игр, которые смотрят, поймут. Это была игра, которую мы сделали на самой стабильной технологической базе, которая у нас когда-либо была. Halo 3: ODST была построена на движке Halo 3, очень мало изменений функций, так что нам осталось фактически ее наполнить контентом. […] То есть у нас просто была возможность пойти и создать игровой опыт, историю. Не пришлось ждать, пока инженеры сделают всю свою тяжелую работу, перестроят инструменты и конвейеры, внедрят большие новые функции. Все эти вещи — прекрасная часть разработки игр, но это только усложняет задачу. Это увеличивает ваши сроки [разработки].

Стейтен также отметил, что Halo 3: ODST стала игрой, которую он всегда хотел создать:

Во многом это была экспериментальная игра. Когда ты работаешь над такой франшизой, как эта, сложно вводить новшества. Очень рискованно пробовать новые вещи. В Infinite мы, конечно, пробуем, и это очень интересно. Но ODST была нуарной детективной историей, которую я всегда хотел написать, и то, что я смог сделать это в Halo, было очень круто. Я не думал, что это случится в моей карьере.

Напомним, что Halo 3: ODST является частью сборника Halo: The Master Chief Collection.

Halo 3: ODST

Проживите события, предшествующие Halo 3, в шкуре солдата ударных войск орбитального десантирования. Ваша задача — разыскать следы потерянного отряда и понять причину вторжения Ковенантов в Новую Момбасу.
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Собянин: за 10 лет в Москве отреставрированы 1700 исторических зданий
Собянин: за 10 лет в Москве отреставрированы 1700 исторических зданий
Этот 12-летний парень случайно спас раненную собаку и семейную пару, которые заблудились в горах
Этот 12-летний парень случайно спас раненную собаку и семейную пару,
Высокооцененная тактическая ролевая игра Battle Brothers выйдет Xbox
Высокооцененная тактическая ролевая игра Battle Brothers выйдет Xbox
Microsoft пыталась купить Nintendo: опубликовано письмо
Microsoft пыталась купить Nintendo: опубликовано письмо
Джозеф Стейтен назвал свою любимую игру серии Halo
Джозеф Стейтен назвал свою любимую игру серии Halo
Сравнение графики в Elden Ring на Xbox Series X | S, Xbox One S и Xbox One X
Сравнение графики в Elden Ring на Xbox Series X | S, Xbox One S и
Transient: Extended Edition стала доступна для предзаказа на Xbox
Transient: Extended Edition стала доступна для предзаказа на Xbox
Игрока заблокировали в Forza Horizon 5 на 8000 лет за создание ливреи
Игрока заблокировали в Forza Horizon 5 на 8000 лет за создание ливреи
Скорости билайн выросли в малоэтажных домах Иркутска и области
Скорости билайн выросли в малоэтажных домах Иркутска и области
В Тулунском районе при столкновении двух большегрузов один из водителей погиб
В Тулунском районе при столкновении двух большегрузов один из
В поселке Большие Коты произошло отключение электроснабжения из-за аварии
В поселке Большие Коты произошло отключение электроснабжения из-за
Ветер до 22 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 26 ноября
Ветер до 22 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Иркутской

Топ на сегодня

Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Моргенштерн сбежал из России
Моргенштерн сбежал из России
Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына
Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований
Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег
Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег

Еще по теме

Кооператив в кампанию Halo Infinite добавят не раньше мая 2022 года, режим Forge позже
Журналисты рассказали о масштабе открытого мира в Halo Infinite
Новый сюжетный трейлер Halo Infinite посвятили шахтерам
Инсайдер: 343 Industries работает над еще одной игрой по «неожиданной франшизе»