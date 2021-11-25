Фил Спенсер взволнован долгосрочными планами Xbox





Еще несколько лет назад ходили слухи, что текущее поколение игровых консолей может стать последним. С того момента многое поменялось, Xbox — это теперь не только консоль, а отдельный игровой бренд, в котором приставки Xbox One или Xbox Series X | S не являются единственными устройствами для игр Xbox. При этом, еще лет 5 назад, такое нельзя было и представить.

Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер уже неоднократно говорил, что команда Xbox разделяет все цели по развитию на 3 уровня: «Горизонт 1» — это ближайшие планы, «Горизонт 2» — это планы на ближайшие 2-3 года, «Горизонт 3» — это планы на перспективу до 10 лет. Некогда подписка Game Pass и сервис xCloud были планами на далекую перспективу из третьего горизонта, но сейчас команда Xbox уже работает над тем, что предложить игрокам в будущем.

Фил Спенсер в рамках подкаста с Майором Нельсоном рассказал, что он взволнован планами Xbox на будущее:

Мы начали выполнять кучу вещей из уровня «Горизонт 3» несколько лет назад. XCloud был одним из них, Game Pass был другим… Что меня сейчас волнует, так это то, что мы делаем то же самое, мы снова намечаем планы. Что у нас есть в списке «Горизонт 3»? Что мы будем так счастливы реализовать через пять или десять лет, что начали сегодня? Мы должны постоянно расширять границы того, что мы делаем, потому что геймеры всегда будут требовать большего. Мы должны инвестировать в это.

Естественно, команда Xbox пока не планирует делиться своими долгосрочными планами. Очевидно, планы уровней «Горизонт 1» и «Горизонт 2» связаны с повсеместным внедрением xCloud и охватом максимально возможной аудиторией с помощью облачного гейминга и Game Pass.