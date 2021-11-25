Forbes: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский владеют яхтой стоимостью 17 миллионов долларов

Вадим Карасев

Как сообщает издание Forbes, 52-летний бизнесмен Иван Стрешинский и его 39-летняя супруга Наталья Давыдова владеют яхтой, стоимость которой составляет 17 миллионов долларов. Информацию, как пишет издание, подтвердил источник из окружения Стрешинского.

Судно длиной 38,36 метра получило название Nataly S — в честь супруги бизнесмена. Этой яхтой супруги обзавелись относительно недавно — она была построена только в прошлом году. Дорогая покупка уже успела засветиться и в инстаграме Натальи, которая летом делилась видео, сделанным на ее борту.

Яхта была построена на итальянской верфи Custom Line, которая входит в состав Ferretti Group. Отмечается, что разместиться в ней смогут до 10 гостей и шесть членов экипажа.

Иван Стрешинский занимает пост генерального директора холдинга Алишера Усманова USM. Вчера издание Forbes сообщило, что Стрешинский стал первым из российских топ-менеджеров долларовым миллиардером. Состояние бизнесмена оценивается в 1,3 миллиарда долларов.





Иван Стрешинский и Наталья Давыдова

Его супруга Наталья Давыдова — модель и инстаграм-блогер. В популярной соцсети, где она известна под ником tetyamotya, у нее более 770 000 подписчиков. Наталья является адептом здорового и активного образа жизни. В блоге она часто делится результатами своих тренировок и дает советы по питанию и по занятиям спортом. В 2018 году она даже выпустила книгу "Прессуй тело", которую как раз посвятила ЗОЖу и тренировкам.









Со Стрешинским Давыдова познакомилась на вечеринке у общих друзей. В 2012 году пара обвенчалась. В браке супруги воспитывают троих детей.





Мариана Панкина