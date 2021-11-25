Глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После этого Моргенштерн уехал в Беларусь

Вадим Карасев

Вчера глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил 23-летнего рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете.

Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи,

— заявил он на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

Сегодня стало известно, что певец вместе со своей женой Диларой покинул Россию и уехал в Беларусь.

Однако его отъезд, похоже, с обвинениями со стороны Бастрыкина не связан — концертный директор музыканта рассказал, что в соседнем государстве у Моргенштерна запланировано выступление.

В Беларуси есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать,

— сказал он в интервью изданию Daily Storm.





Моргенштерн

После вчерашнего заявления Александра Бастрыкина адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что Моргенштерн не торгует наркотиками, так как это "не его поле деятельности". Жорин также выразил опасения, что сотрудники ведомства слова своего начальника могут посчитать призывом к действию.

Что мы думаем, как будем реагировать, здесь имеет второстепенное значение — важнее, как на это отреагируют подчиненные Бастрыкина. Как бы они не восприняли это в качестве призыва к действию,

— сказал он.

Летом у Моргенштерна уже были проблемы из-за обвинений в пропаганде наркотиков в видеоклипах — его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Заявление на рэпера написал бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов, который потребовал провести проверку клипов "Розовое вино — 2" и Family. С просьбой проверить творчество певца на предмет пропаганды наркотиков в Генпрокуратуру обращалась и Лига безопасного интернета.

Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде,

— заявили в организации.





Своей вины в пропаганде наркотиков Моргенштерн не признал, а его адвокаты сказали, что будут обжаловать решение. Тем не менее заплатить штраф он согласился.

Меня сегодня судили за строчки, которые я не пел. Меня признали виновным, и я заплачу в казну России 100 тысяч рублей,

— сказал он.

Досталось и еще одному клипу певца на песню "Новая волна", которую он записал вместе с DJ Smash. Наркотики на этот раз были ни при чем — задеты были чувства верующих, так как в видео музыканты предстали в образе католических священников и устроили вечеринку в храме.

Сам рэпер во многих интервью неоднократно признавался, что раньше употреблял наркотики, однако пагубную привычку, по его словам, давно бросил.

В пропаганде наркотиков во время интервью с Моргенштерном обвинили и журналиста Юрия Дудя, несмотря на то что он вставил плашку с текстом о вреде наркотических веществ.





Мариана Панкина