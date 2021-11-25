Госдума приняла бюджет на "трехлетку" с социальными поправками "Единой России"

Вадим Карасев

Госдума приняла бюджет страны на ближайшие три года. В итоговом законе содержатся поправки "Единой России", в основе которых лежит выполнение социальных обязательств.

В целом расходы на охрану здоровья увеличились по сравнению с первоначальным проектом бюджета на 22,8 млрд рублей



"Было предложено более 1 тысячи поправок, и в общей сложности бюджет вырос на 107 млрд рублей. Средства заложены на модернизацию первичного звена здравоохранения и программу медицинской реабилитации, на поставку скорых в регионы и 500 мобильных медкомплексов в малые города и села; расширение неонатального скрининга, который позволит выявлять заболевания у новорожденных, диагностировать и назначать лечение для выздоровления детей, это 2,6 млрд рублей", — рассказала на своей странице в соцсети депутат Юлия Дрожжина.



Также в бюджете на 2022 год запланировано выделить 23,69 трлн рублей на молодежную политику и поддержку НКО.

"В бюджет заложены средства: на поддержку молодежной занятости в размере 3 млрд рублей, что поможет повысить трудоустройство выпускников; на бесплатное обучение рабочим специальностям участников студенческих отрядов, а это 250 млн рублей на 2022 год; на ремонт общежитий вузов выделено 3 млрд рублей; на поддержку некоммерческих организаций выделено 1,7 млрд рублей для НКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, а также развитие гражданского общества и патриотического воспитания", — уточнила она.

В проекте бюджета были учтены пожеланий людей, внесенные в народную программу "Единой России".

"При рассмотрении проекта бюджета нашей фракцией и группой депутатов было внесено предложение об увеличении почти на треть на 2022, 2023 и 2024 годы финансирования следующих программ и проектов: госпрограмма "Социальная поддержка граждан", федеральный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг", государственная поддержка отдельных общественных и иных некоммерческих организаций", — отмечает депутат Андрей Гимбатов.

"Единая Россия" добилась включения в трехлетний бюджет средств, необходимых для создания комфортных условий жизни на селе, заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

В области развития села, поправками к бюджету, в частности, предусмотрено увеличение объемов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", средств на строительство многофункциональных открытых площадок для малых городов и сел, установок точек доступа интернета в малочисленных селах с населением от 100 человек.

По мнению парламентария, это весьма существенная поддержка, и следующий этап — доведение средств до регионов на строительство и ремонт объектов.

"В госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", например, предусмотрена и сельская ипотека, и дороги до социальных объектов, объектов АПК, и детские спортивные площадки, ремонт и строительство ДК, школ, ФАПов — то есть всех необходимых социальных объектов. Делается все, чтобы повысить качество жизни людей на селе, чтобы молодежь не стремилась уезжать", — резюмировала она.

