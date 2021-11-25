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Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов на транспорте 16 декабря

Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов на транспорте 16 декабря

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте включены в планируемый календарь рассмотрения Госдумы на 16 декабря. Соответствующий проект постановления опубликован в базе данных Госдумы, сообщает Интерфакс.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Один из них вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. По нему QR-коды, подтверждающие вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание, понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Второй законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с аналогичным QR-кодом.

При этом у военных, по документу, должны быть отдельные QR-коды: вместо QR-кодов они смогут предъявлять другой документ, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке. Форму и порядок таких документов, как предлагают в Правительстве РФ, определит Минобороны или другой федеральный орган, где законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. Дума приняла решение направить инициативы в рассылку в регионы и вернуться к процедуре рассмотрения с учетом поступивших отзывов после 14 декабря.

Ранее сообщалось, что QR-коды в общественном транспорте первым из регионов РФ ввел Татарстан. Первые дни пассажиры без кодов скандалили, отказывались выходить и шли врукопашную, сообщал казанский портал KAZAN FIRST. Пассажиропоток рухнул, но на остановках в час пик выстраивались караваны автобусов. Цены на поездки в такси резко поднялись. Было зафиксировано нападение на кондуктора – в автобусе №43 женщине сломали нос. Введение QR-кодов в общественном транспорте Иркутской области на сегодняшний день не рассматривается и не обсуждается. Об этом журналисту IRK.ru сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Предыдущая новость по этой теме:

Власти Иркутской области готовятся продлить срок QR-кода для переболевших COVID-19 до года

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По материалам: irk

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