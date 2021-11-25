Halo Infinite получает первые оценки от журналистов





Сейчас мультиплеер Halo Infinite официально находится в стадии бета-версии, хотя доступ к нему имеют все желающие, в игре уже идет первый сезон и имеется весь стартовый контент. Тем не менее, официально релиз Halo Infinite состоится только 8 декабря 2021 года – мультиплеера и кампании одновременно.

Но некоторые журналисты уже начинают выставлять оценки мультиплееру Halo Infinite. В сети стали появляться рецензии от именитых игровых изданий, а у Halo Infinite сформировалась оценка в агрегаторе рецензий Opencritic. На данный момент оценка Halo Infinite – 88 баллов из 100, но всего на основе 7 рецензий (часть из них без оценки). Вот какие журналисты уже выставили свои оценки:

IGN – 9 из 10CGMagazine – 9 из 10GameSpot – 8 из 10

Критики отмечают, что Halo Infinite в формате многопользовательского шутера является сильным проектом с хорошей перспективой стать популярной соревновательной игрой. Разнообразие режимов, хорошая стрельба, множество контента на старте, отличная графика – это все плюсы Halo Infinite. К минусам журналисты относят систему прогресса (которую разработчики уже обещали переработать).

Ниже можно посмотреть рецензию IGN на мультиплеер Halo Infinite:

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