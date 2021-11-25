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Игрока заблокировали в Forza Horizon 5 на 8000 лет за создание ливреи

Игрока заблокировали в Forza Horizon 5 на 8000 лет за создание ливреи


В Forza Horizon 5 сейчас играют миллионы пользователей, и в игре имеется немало систем, чтобы сделать игровой опыт максимально комфортным для всех игроков. В том числе, разработчики следят, чтобы игроки создавали только допустимый контент, который бы не оскорблял других пользователей. Однако точных и полных правил, что можно, а что нельзя, создавать в Forza Horizon 5, нет.

Один из игроков на Reddit описал свою историю, как он получил бан в Forza Horizon 5 на 8000 лет. По его словам, он просто создавал ливреи в стиле аниме с девушками. Пользователь даже поделился с участниками сообщества своими работами — их можно посмотреть здесь. Как можно видеть, никаких обнаженных персонажей там нет, только немного откровенный контент. Тем не менее, игроку выписали блокировку до 31 декабря 9999 года за контент сексуального характера.


Игрок отмечает, что он не получал никаких предупреждений, ему сразу дали бан с максимальным сроком наказания. При этом отсутствует возможность обжаловать блокировку.

Тема на Reddit уже собрала более 1500 комментариев, но Playground Games пока не прокомментировала ситуацию.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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