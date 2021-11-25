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Инструкция: Как купить Max Payne 3 для Xbox за 20 рублей

Инструкция: Как купить Max Payne 3 для Xbox за 20 рублей


Max Payne 3 — одна из игр, которая была добавлена в программу обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S на прошлой неделе. Сейчас ее можно купить для консолей Xbox нового поколения всего за $0,27 — это около 20 рублей. Приводим краткую инструкцию, как совершить покупку.

Чтобы купить Max Payne 3 для Xbox One и Xbox Series X | S потребуется PC (можно еще сделать покупку через старый Xbox 360). Приводим инструкцию для покупки с PC:



В одной вкладке открываем страницу игры Max Payne 3 в магазине для Xbox 360 — вот ссылка.



Далее во второй вкладке устанавливаем в браузере Google Chrome расширение Tampermonkey — вот ссылка.



Следующий шаг — добавить в расширение скрипт. Жмем на расширение в правом верхнем углу браузера и выбираем «Создать новый скрипт».




Добавляем скрипт — его можно взять с GitHub или нашего сайта.



В Tampermonkey сохраняем скрипт.




Теперь возвращаемся на страницу с игрой Max Payne 3 в Microsoft Store и обновляем ее — страница обновится с включенным скриптом.



Далее завершаем стандартный процесс покупки.


Без скрипта покупка игры скорее всего не пройдет.

За наводку на скрипт спасибо сайту DTF. Инструкция рабочая, мы проверили.

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По материалам: newxboxone

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