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Иркутяне могут получить информацию о вакансиях в компании «Полюс» по телефону горячей линии

Крупный производитель золота в России и один из ведущих в мире — компания «Полюс» — запустила телефон горячей линии для соискателей. Кандидаты могут получить информацию о предлагаемых вакансиях и работе на предприятиях «Полюса» в Бодайбинском районе по телефону горячей линии. Звонок по номеру 8 800 707-66-44 бесплатный по всей стране.

«Полюс Вернинское» — одно из технически оснащенных предприятий золотодобывающей отрасли России. Это основной актив компании «Полюс» в Иркутской области и база для будущей разработки крупного в стране месторождения Сухой Лог. С каждым годом компания активно развивается и увеличивает объемы производства. В 2020 году «Полюс Вернинское» установило новый рекорд по производству драгоценного металла – 8,5 тонны золота.

Игорь Цукуров, управляющий директор «Полюс Вернинское»:
— За такой впечатляющей, рекордной цифрой - труд работников предприятия, их профессионализм, опыт и отличные знания металлургии и горного дела. В «Полюс Вернинское» работают квалифицированные кадры, которые, как известно, всегда в цене.

Благодаря конкурентной зарплате и комфортным условиям труда «Полюс Вернинское» привлекает лучших. Вам представляется отличная возможность стать частью нашей команды. На работе человек проводит большую часть своего времени. Поэтому так важно, чтобы он чувствовал себя там комфортно, ощущал поддержку как со стороны руководства, так и со стороны своих коллег по подразделению.

Игорь Цукуров:
— Для того, чтобы новые сотрудники чувствовали себя уверенно, на базе учебно-курсового комбината горно-обогатительного комплекса для них проводится бесплатное обучение и ориентационные курсы. Повышать профессиональные навыки можно без отрыва от производства. Кроме того, по программе «Золотой Стандарт» формируется кадровый резерв - работников производственного блока подготавливают на более высокие должности, постепенно развивая компетенции. Каждый руководитель подбирает себе преемника, обучает его в процессе работы, делегирует задачи.

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По материалам: irk

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