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Из бюджета Иркутской области 2022-2024 годов дополнительно выделят деньги на ремонт соцобъектов

Из бюджета Иркутской области 2022-2024 годов дополнительно выделят деньги на ремонт соцобъектов

Во время второго чтения областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года дополнительно предусмотрят финансирование капитального ремонта нескольких соцобъектов. Объекты, которые подлежат капремонту, осмотрел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Игорь Кобзев:
– Во время своих рабочих поездок по территориям области я побывал на этих объектах. Ознакомился с их состоянием, выслушал мнение местных жителей о необходимости проведения капитального ремонта зданий. По каждому объекту дал поручения рассмотреть возможность финансирования соответствующих работ из областного бюджета.

В июле 2020 года глава региона побывал в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района, где посетил детский сад №28 «Рябинка». В нем необходимо провести полную реконструкцию здания. В августе в поселке Вихоревка Братского района Игорь Кобзев побывал в детском саду «Березка». Этому зданию почти 50 лет, необходим капремонт – замена кровли, окон, электропроводки. Капитальные ремонт еще одного муниципального детского сада «Родничок» в поселке Мама будет включен в финансирование из областного бюджета, в нем губернатор побывал в марте 2021 года.

Находясь с рабочей поездкой в Зима в феврале 2021 года, Игорь Кобзев распорядился предусмотреть в 2022 году дополнительное финансирование капитального ремонта зала тяжелой атлетики спорткомлекса ДЮСШ имени Сергеева. В Усть-Илимске в июле 2020 года губернатор дал поручение ускорить капремонт кровли здания Дома культуры «Дружба». Он расположен в центре города и имеет самый большой в Усть-Илимске зал. Чтобы получить субсидию из областного бюджета на проведение ремонта, руководству города необходимо было разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. Черемховский ДК «Горняк», где надо отремонтировать систему вентиляции, отопления, водоснабжения, Игорь Кобзев поручил в конце января 2021 года включить в областную программу «Развитие культуры». А в марте глава региона дал поручение рассмотреть возможность финансирования капитального ремонта межпоселенческой центральной библиотеки в Качуге.

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По материалам: irk

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