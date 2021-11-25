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Яна Рудковская появилась на светском мероприятии в платье стоимостью несколько миллионов

Яна Рудковская появилась на светском мероприятии в платье стоимостью несколько миллионов
46-летняя продюсер Яна Рудковская пришла на премию «Женщина года-2021» от журнала Glamour  в дизайнерском платье, которое стоит больше 3 миллионов рублей. Яна Рудковская является частой гостьей на различных светских мероприятиях. Продюсер предпочитает удивлять окружающих яркими образами, не скупясь на детали. В минувший понедельник светская львица посетила вечеринку от журнала Glamour, на которой вручались премии лучшим представительницам женского пола. Яна Рудковская выбрала для церемонии вручения премии «Женщина года-2021» платье-бутон цвета фуксии, оформленное бесконечным количеством воланов. Наряд был украшен камнями и длинным шлейфом. Продюсер рассказала, что платье взяла у своего парижского друга-дизайнера Джорджа Хобейка, которого называют королем ковровых дорожек. Рудковская отметила, что стоимость роскошного платья довольно внушительная.
Яна Рудковская «Он все ждал, когда же я его выгуляю. Стоит такое платье около 40 тысяч евро (почти 3,4 млн рублей). Я всегда знаю себе цену и ставлю очень высокую планку», — с гордостью заявила светская дива. Рудковская отметила, что и в вопросах карьеры своих детей старается не дешевить. Она рассказала, что ее сыну от Евгения Плющенко сделали предложение о съемке в фильме-адаптации «Один дома». Александру, известному как Гном Гномыч, предложили сняться в главной роли. По словам Рудковской, она сразу заявила, что готова отложить фигурное катание, в котором у мальчика есть успехи, только ради очень крупной суммы. «Со мной очень трудно договориться, приходится платить тройную цену. Если отодвигать спорт ради съёмок в кино, это должен быть очень высокий гонорар», — цитирует Яну издание «КП».
Яна Рудковская Яну Рудковскую часто критикуют за расточительность и чрезмерное хвастовство, однако ее это не сильно беспокоит. Так, в этом году продюсер часто путешествовала, о чем рассказывала в Instagram. В сентябре звезда побывала на отдыхе в Турции, а затем отправилась во Францию, где посетила несколько мероприятий, посвященных моде. Примечательно, что все перелеты продюсер совершала на частном самолете — на протяжении всего путешествия она охотно делилась кадрами из средства передвижения и на его фоне. После волны критики, Яна заявила, что имеет полное право делиться в Instagram всем, чем ей хочется. Она подчеркнула, что все свое имущество заработала честным путем. Продюсер также непосредственно затронула тему личного самолета: по ее словам, такому способу передвижения она обязана друзьям.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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