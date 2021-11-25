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Этого парня занесли в черный список в ресторане, после того, как он сделал два нестандартных заказа

Этого парня занесли в черный список в ресторане, после того, как он сделал два нестандартных заказа

В Китае открыто немало ресторанчиков, где посетители могут за небольшую сумму наестся вдоволь. Одно из заведений под названием Handadi занесло постоянного посетителя в блек-лист.

Причиной этому стал неумеренный аппетит мужчины. Больше неугодный клиент считает, что это настоящая дискриминация, рассказывает портал BBC.

В ресторане предлагают шведский стол, на котором стоят мясные закуски и блюда из морепродуктов. Заведение обслуживает клиентов в местечке Чанша. Канг – блогер, который делал контент для своего блога.

Когда парень впервые посетил заведение, он смог съесть около полутора килограммов мяса, а второй визит стал причиной съедения четырех килограммов креветок.

Владелец заведения остался недоволен такими визитами, ведь качественные продукты стоят дорого, и это не идет в пользу бизнесу.

«Он посещает наш ресторан, и тогда я теряют деньги. Он может съесть огромное количество пищи и выпить не одну бутылку соевого молока. А когда он лакомится ножками, он съедает огромное блюдо», – рассказал владелец ресторана.


Он внес Канга в черный список и отметил, что вход в ресторан запрещен всем людям, снимающим свои блоги.

Мужчина же отреагировал следующим образом:

«Да, я ему довольно много, но я в этом не виноват».

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По материалам: MirFactov

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