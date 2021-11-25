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Эвелина Бледанс рассказала о рухнувшем браке

Эвелина Бледанс рассказала о рухнувшем браке
Актриса и ведущая Эвелина Блёданс заявила, что никогда больше не выйдет замуж. Артистка редко бывает с публикой по-настоящему откровенна, особенно, в вопросах, которые касаются её личной жизни. В 2017 году артистка объявила о разрыве со своим мужем Александром Семиным. Причем разошлись супруги еще за год до того, как Блёданс решилась на признание. Как считает Эвелина, брак рухнул из-за того, что муж устал от внимания публики. Он сильно переживал, если в прессе появлялась какая-то сплетня об их семье. Артистка давно привыкла и к слухам, и к популярности, а вот её супруг мириться с такой жизнью не стал.
Эвелина Бледанс Вскоре после развода в жизни Блёданс стали появляться другие мужчины. Артистка говорит, что почти никогда в своей жизни не чувствовала себя одинокой. Одни ухажеры сменялись другими. Сейчас в её жизни есть мужчина, который окружает её любовью и заботой. Однако, помня о предыдущем опыте, Эвелина решила не называть его имени. Ей предлагали заплатить за этот секрет два миллиона рублей, но артистка даже за такие большие деньги отказалась продавать своё счастье. Кстати, она не исключает, что в будущем еще раз выйдет замуж. Правда, произойдет это только в том случае, если жених будет настаивать на регистрации отношений. Саму артистку устроил союз и без штампа в паспорте. «Я нагулялась», — сказала Блёданс в YouTube-шоу «Алена, блин!» Что касается бывшего мужа Блёданс, то он после развода со звездой нашел себе другую жену. Сейчас он живет с Марией Ментусовой, которая в конце зимы прошлого года родила ему дочь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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