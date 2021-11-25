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JPMorgan: потенциал роста Ethereum выше в сравнении с биткоином

JPMorgan: потенциал роста Ethereum выше в сравнении с биткоином


Ethereum — более привлекательный объект для инвестиций в сравнении с первой криптовалютой из-за его меньшей чувствительности к влиянию макроэкономических факторов. К таким выводам пришли аналитики JPMorgan, пишет The Independent.


По подсчетам экспертов, с начала года Ethereum подорожал в шесть раз, тогда как биткоин – на 96%.


Динамика прироста цены биткоина и Ethereum с начала года. Данные: JPMorgan.

В результате общая рыночная стоимость второй по капитализации криптовалюты достигла половины от показателя первой.


Специалисты спрогнозировали дальнейший рост этого соотношения. Драйвером станет дальнейший рост DeFi-сектора и NFT, опирающихся на базовую технологию Ethereum. В свою очередь, биткоин остается только платежным средством, как в Сальвадоре, и средством накопления наподобие золота, добавили они.


«Рост доходности облигаций и последующая нормализация денежной политики оказывают нисходящее давление на биткоин в качестве цифрового аналога золота, как и на сам драгоценный металл. Поскольку Ethereum извлекает свою ценность из приложений, он кажется менее восприимчивым к этой тенденции», — подчеркнули эксперты.


Напомним, аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рост Ethereum до $8000 к концу года.


Ранее основатель второй по капитализации криптовалюты Виталик Бутерин допустил превосходство своего проекта над биткоином в качестве защитного актива.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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