Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2022 году, а какие нельзя: приметы

Вадим Карасев

Елка — главный символ Нового года для всех нас. Очень важно украсить ее так, чтобы задобрить Тигра — главного покровителя грядущего 2022 года. Эксперты рассказали, какие игрушки можно вешать на елку, а какие нельзя.

Если вам хочется прожить 2022 год правильно, гороскопов будет недостаточно. Важно также правильно встретить Новый год. Стоит обратить пристальное внимание на елочные украшения.

Цвет елочных игрушек

Тигр, который станет главным в 2022 году, диктует свои правила в этом аспекте. Согласно восточным приметам, когда наступает год Тигра, украшения для елки должны быть двух цветов. Не стоит делать елку разноцветной и слишком яркой, ведь Тигру свойственна скрытность и скромность. Нужно лишь заранее определить, что это будут за цвета.

Самыми благоприятными оттенками для игрушек будут:

Синий, голубой или бирюзовый. Все они напрямую связаны с энергией стихии Воды, что очень хорошо, ведь 2022 год будет годом именно Водного Тигра. Такие игрушки сделают новогоднее торжество спокойным, размеренным и лишенным неприятных мыслей о прошлом.

Серый. Серый цвет — максимально отстраненный. Такими игрушками можно создать контраст с яркими элементами елочного декора. Тигр любит серые оттенки.

Черный. Черные игрушки может быть сложно найти в продаже, но вы можете сделать их самостоятельно либо украсить елку снежинками из черной бумаги. Этот цвет, как и серый, лучше не выбирать в качестве основного. Его задачей будет разбавить более яркие цвета.

Песочный. Игрушки нежного песочного цвета великолепно сочетаются с главным покровителем 2022 года. Их можно сочетать с пастельным бирюзовым или голубым. Такая расцветка для елки будет самой удачной.

Форма игрушек

Тигр не особо придирчив к форме игрушек. Согласно китайским приметам, форма игрушек на елку в этом году может быть практически любой. Главное, чтобы, как и с цветом, выполнялось условия двойственности и взаимной дополняемости.

Например, если вы выбрали круглые игрушки, то пусть такими будет ровно половина. Остальные пусть будут продолговатыми, треугольными или какой-то иной формы. Тигр любит порядок, и лучше ему услужить, чтобы не навлекать на себя лишних проблем. Задобрив Тигра правильным выбором игрушек, вы сделаете себя более удачливыми в начале года.