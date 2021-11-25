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Канье Уэст публично заявил, что хочет спасти свой брак с Ким Кардашьян: "Я делал неприемлемые вещи"

Канье Уэст публично заявил, что хочет спасти свой брак с Ким Кардашьян: "Я делал неприемлемые вещи"

44-летний Канье Уэст намерен сделать все, чтобы сохранить семью и вернуть свою 41-летнюю жену Ким Кардашьян. Об этом рэпер заявил вчера на ежегодном благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе в честь Дня благодарения. Он выступил с речью, в которой заявил, что делал ошибки в браке, и сказал, что Бог хочет, чтобы он воссоединился с женой.

Бог хочет видеть, чтобы вы понимали, что ошибки, допущенные в отношениях, можно искупить.Я совершал ошибки. Я публично делал вещи, которые были неприемлемы для меня как для мужа. Но прямо сейчас я здесь, чтобы изменить повествование,

— сказал Канье, назвав себя священником в своем собственном доме.


Если враг сможет разлучить Кимье (образовано от имен Ким и Канье. — Прим. ред.), найдутся миллионы семей, которые будут полагать, что это нормально. Но когда Бог воссоединит Кимье, это повлияет на миллионы семей. Они увидят, что могут пройти через все трудности, которые были происками дьявола, чтобы они страдали,

— добавил он.

Уэст также рассказал, что, хотя он переехал в дом рядом к Ким, чтобы как можно больше времени проводить с их детьми, восьмилетней Норт, пятилетним Сейнтом, трехлетней Чикаго и двухлетним Псалмом, ему "нужно вернуться домой".

В начале этого месяца Канье уже выражал желание воссоединиться с супругой, а также говорил, что никогда не видел документов о разводе. При этом сам он спровоцировал слухи о новом романе — пару недель назад рэпер вышел в свет с 22-летней моделью Винетрией.


Однако Ким, похоже, желание мужа не разделяет. Звезда сейчас встречается с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном. Инсайдеры говорят, что вместе с ним Ким счастлива. Вчера пара вновь провела время вместе и сходила на ужин в итальянский ресторан.

Они сидели очень близко друг к другу, и Ким смеялась. Пит приобнимал ее за плечи и был очень милым. Казалось, что Ким отлично проводила время. Они вели себя как пара,

— рассказал инсайдер.

Впрочем, бытует мнение, что этот роман — пиар-ход, придуманный мамой Ким Крис Дженнер, чтобы отвлечь внимание от других семейных скандалов.


Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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