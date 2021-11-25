Конкурс проектов молодежи «Человек и технологии XXI века» пройдет в Татарстане

Межрегиональный конкурс научно-технических проектов молодежи пройдет на базе Казанского радиомеханического колледжа 10 декабря. Он направлен на привлечение молодежи к научно-технической, инженерной, инновационной и проектной деятельности, содействие самореализации студентов колледжей, формирование у них профессиональных и цифровых компетенций, а также на расширение сотрудничества между представителями педагогических сообществ профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Татарстана.

Основные направления конкурса, состоящего из двух этапов, – «Электроника», «Прикладная электроника», «Машиностроение», «Робототехника», «Нейротехнологии», «Интернет вещей», «Промышленный дизайн». На отборочном этапе конкурса будет проведена заочная (без участия авторов) экспертиза научно-технических проектов членами жюри, а в финале участникам предстоит публичная защита проектов.