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Конкурс проектов молодежи «Человек и технологии XXI века» пройдет в Татарстане

Конкурс проектов молодежи «Человек и технологии XXI века» пройдет в Татарстане

Межрегиональный конкурс научно-технических проектов молодежи пройдет на базе Казанского радиомеханического колледжа 10 декабря. Он направлен на привлечение молодежи к научно-технической, инженерной, инновационной и проектной деятельности, содействие самореализации студентов колледжей, формирование у них профессиональных и цифровых компетенций, а также на расширение сотрудничества между представителями педагогических сообществ профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Татарстана.

Основные направления конкурса, состоящего из двух этапов, – «Электроника», «Прикладная электроника», «Машиностроение», «Робототехника», «Нейротехнологии», «Интернет вещей», «Промышленный дизайн». На отборочном этапе конкурса будет проведена заочная (без участия авторов) экспертиза научно-технических проектов членами жюри, а в финале участникам предстоит публичная защита проектов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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