Кристина Орбакайте впервые пришла на светское мероприятие с 9-летней дочерью

50-летняя певица Кристина Орбакайте появилась на премии журнала ОК! в компании мужа и 9-летней дочери. В Москве прошла ежегодная премия журнала ОК! «Больше чем звезды». Известные артисты, музыканты, спортсмены приехали на церемонию, чтобы узнать имена победителей в различных номинациях. Певица Кристина Орбакайте вышла в свет в сопровождении супруга Михаила Земцова и дочери Клавдии. Мероприятие, приуроченное к 15-летию издания, состоялось в московском отеле Four Seasons. Кристина вышла в свет в свет в ярком наряде Gucci - белом струящемся платье с красочным цветочным узором и плиссированными рукавами-крыльями. Дополнили образ золотистые кожаные полусапожки.Кристина Орбакайте Кристина посетила церемонию вместе с мужем и их девятилетней дочерью. Михаил Земцов выбрал для мероприятия черную водолазку и клетчатые серые брюки. А Клавдия — свитшот и мини-юбка в клетку.Кристина Орбакайте с мужем и дочерью «Вчера, после съёмки в Новогоднем Огоньке, Клавочка впервые в жизни попросила взять её с собой на светское мероприятие! ⚡️Это была премия журнала @okmagazine_ru А я выгуляла платье из новой коллекции Gucci100», — прокомментировала кадры Орбакайте.Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией На церемонии также присутствовали Фёдор Бондарчук, Марина Зудина, Надежда Михалкова, Александров Петров, Дарья Мороз, Кристина Орбакайте, Светлана Иванова, Лолита Милявская и другие артисты. Хабенский получил награду в номинации «Главный герой. Кино», Литвинова стала лучшей в номинации «Главный герой. Театр», приз «Новые лица экрана» достался Анастасии Уколовой.