Лариса Долина высказалась о новом замужестве

66-летняя певица Лариса Долина призналась, что влюблена, но замуж не собирается. Несколько лет назад Лариса Долина рассталась со своим третьим мужем Ильей Спицыным. Развод тяжело дался артистке, она долго переживала и не решалась поставить точку в своем 20-летнем браке. Уже несколько лет Лариса Александровна живет вместе со своей дочкой Ангелиной Миончинской и внучкой Сашей. Никаких мужчин рядом с ней не наблюдается, однако поклонники в последнее время стали замечать, как преобразилась 66-летняя певица. В ее глазах вновь появился блеск, она выглядит помолодевшей и счастливой.Лариса Долина с дочерью Ангелиной Поклонники подозревают, что все дело в новом мужчине: поговаривают, что Долина закрутила роман. В YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» артистка честно ответила на вопросы о личной жизни и замужестве. «Вы сейчас влюблены?»— спросила Долину ведущая программы Катерина Гордеева. Певица не стала отрицать и прямо ответила: «Да». А на вопрос, собирается ли она в четвертый раз замуж, сказала: «Нет. Потому что больше не хочу». В первый раз звезда поставила штамп в паспорте с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. Несмотря на рождение дочки Лины, их брак быстро распался. По словам Долиной, она решила развестись с Миончинским из-за алкоголизма.«Линочке было полтора годика, наверное. Я в охапку ее схватила и уехала в Одессу к маме. Я больше не могла жить со своим мужем-алкоголиком. Это ежедневное беспробудное пьянство, которое довело меня до ручки. Я увезла Линочку к бабушке, которая сразу вышла на пенсию. Родители не осуждали меня», - рассказала Долина.Второй раз Долина вышла замуж за бас-гитариста Виктора Митязова, в третий - за бас-гитариста и впоследствии своего продюсера Илью Спицина. Лариса Александровна признала, что все три ее супруга были из мира шоу-бизнеса, поскольку ей так было удобнее. « Когда человек на твоей волне, он понимает, что тебе надо, чтобы у тебя всегда звучал голос, чтобы ты была в форме», - объяснила исполнительница. Долина не стала отрицать, что это несколько потребительское отношение к мужьям, и напомнила, что они сами сделали ей предложение. А вот все три брака распались уже по ее инициативе. Напомним, третий муж звезды Илья Спицын очаровал певицу еще в конце 90-х. Он устроился в ее коллектив музыкантом. Как-то вечером Илья предложил уставшей Ларисе сделать массаж. После сеанса Долина поняла, что влюбилась. Артистка тогда была замужем за гитаристом Виктором Митязовым. Развод оказался очень тяжелым для них обоих.Лариса Долина За два десятка лет совместной жизни с певицей Спицын из гитариста превратился в ее концертного директора и продюсера. Слухи о том, что их семейной жизни пришел конец, впервые появились в 2018 году. Говорили, что Спицын изменил Долиной. А она не стала этого терпеть и выгнала мужа. После развода с третьим супругом Долина сильно похудела и похорошела. Певица призналась, что на специальной диете сбросила 21 килограмм. Теперь она может позволить себе любые наряды – даже самые короткие и очень облегающие. Долина отлично знает, что многие ее за это критикуют – мол, негоже в ее годы так одеваться. Но отказываться от мини-юбок и декольте она не собирается. «Пусть критикуют. Понимаете, какая штука? Нельзя, чтобы тебя все любили и все говорили только хорошие слова. Так не бывает: это неправильно. Поэтому на критику в свой адрес я абсолютно нормально реагирую», - ранее заявляла певица.