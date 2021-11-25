Лариса Гузеева высказалась о липовой прививке Гаркалина и возмутилась поведением Малахова

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что вообще не знала подробности вакцинации Валерия Гаркалина. А Андрей Малахов воспользовался необдуманным высказыванием артистки. Валерий Гаркалин умер в больнице в Коммунарке, где лечился от коронавируса. Коварная болезнь оказалась сильнее, врачи не спасли артиста. Сразу же после его смерти поползли слухи, что актер на самом деле не был привит от ковида, хоть и уверял, что сделал целых три укола. В частности Лариса Гузеева в своей переписке в ФБ заявила, что актер на самом деле не прививался. Но оказалось, что актрису неправильно поняли. «В полемике с беснующимися ковид диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! НЕ ЗНАЯ, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотели доказать свою правоту»,- призналась Гузеева в Instagram.Лариса Гузеева И вот известная телеведущая уже оказалась втянута в скандал. Ее вскользь брошенное замечание про прививку произвело эффект разорвавшейся бомбы. В итоге даже программа памяти Нины Руслановой и Валерия Гаркалина «Прямой эфир» оказалась завязана на этом факте. Пропустить такое телеведущая не смогла и разразилась гневным постом. «Малахов даже не потрудился позвонить мне и взять комментарий на эту тему. Он просто воспользовался фразой, выдернутой из контекста, добавив от себя несуществующих подробностей. В итоге, в день памяти двух гениальных актеров, обсуждали меня, как разоблачительницу/обличительницу. Бред», — возмущается Гузеева.Лариса Гузеева Даже тот факт, что она и актер общались в больнице в Коммунарке, оказался неправдой. Они находились в разных палатах и не имели физически такой возможности.«Я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации. И уж тем более не заявляла о том, что он поделился со мной такой информацией. Да, мы лежали в соседних палатах. Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру», — резюмировала телезвезда. После таких откровений Гузеева закрыла возможность комментировать публикации на своей странице в Instagram.