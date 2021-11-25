Лера Кудрявцева рассказала, что невестка трясется над ее внуком

Ведущая Лера Кудрявцева в одном из интервью рассказала о своей невестке. Телеведущей удается совмещать роли и жены, и молодой мамы, и бабушки — ведь у ее сына Жана и его жены Анастасии подрастает сын. А в этот раз Кудрявцева рассказала, какой свекровью она себя считает. «Со всеми нахожу общий язык, всех люблю и всем помогаю. Главное, чтобы моему сыну было хорошо. Моя невестка Настя — прекрасная мама, конечно, она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой, но мне это очень нравится. Я точно не та свекровь, которую ненавидят, мне кажется, Настя меня тоже любит», — поделилась Лера в интервью «Антенне». Кудрявцева призналась, что поняла — дети должны появляться в жизни вовремя. Сына Жана она родила в 18 лет, а дочь Марию — в 47 лет.Сын Леры Кудрявцевой с женой и ребенком «Я ненормальная мама в том плане, что Маша сейчас мое все. Не знаю, какие именно перемены во мне произошли. Чувствую, что стала больше присматриваться к деткам, лучше их понимать, прям люблю не могу», — сказала Лера. В этом году Лера Кудрявцева отпраздновала свое 50-летие. В личном блоге она опубликовала кадры, на которых коллеги по шоу «Звезды сошлись» устроили ей сюрприз. Они хором поздравили Кудрявцеву, подарили торт и роскошный букет цветов. Лера расплакалась от восторга и умиления. Теледива не стала закатывать пышных вечеринок для друзей: она устроила семейные посиделки в саду собственного загородного дома. Кудрявцева запечатлела домашний праздник на видео. «Моя семья — моя сила», — подписала она трогательные кадры. В гости к Кудрявцевой пришел сын Жан со своим наследником Левой. Мальчик отлично ладит с дочерью телеведущей Машей, которая всего на три месяца младше его.