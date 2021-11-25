Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева, которая тяжело переболела коронавирусом, считает, что нельзя принудительно вакцинировать. Вопрос вакцинации – один из самых острых в нашей стране. Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и руководители 10 других ведущих госпиталей пригласили известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону. В числе приглашенных были Мария Шукшина, Оскар Кучера, Катя Лель, Юрий Лоза и другие звезды шоу-бизнеса. Оскар Кучера ответил, что не является противником прививки от коронавируса. Телеведущий подчеркнул, что выступает против принудительной вакцинации. Его поддержала бывшая партнерша по шоу «Звезды сошлись». «Прививки должны быть добровольные! Мы не товар! Соблюдайте конституционные права!» — призвала Кудрявцева. Артистка также вышла в прямой эфир и подробно объяснила свою позицию.Лера Кудрявцева «Нас стали сталкивать лбами. Здоровье человека – его личное дело. Принуждать не имеют права по всем нашим законам. У нас не любят поддерживать, боятся. Возможно, и у меня будут последствия. Нарушаются конституционные права человека, плевать на это все хотели. В нашей стране не всё как надо. Двойные стандарты. Мы не против вакцинации, а против принуждения. Нас хотят разделить, уже идет информационная война. Наше тело – наше дело!» — заявила Лера. Она также рассказала о ситуации, которая произошла с ней сегодня на почте. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» хотела забрать посылку, но ее не обслужили из-за отсутствия маски. Телеведущая попросила сотрудников почты показать ей соответствующий закон. Ей дали кипу бумаг, но найти нужную информацию в них она не смогла. В итоге артистка ушла ни с чем. «Нам затыкают рты, многие боятся высказываться, я имею свое мнение. То, что сейчас происходит, — это ужас. Я ношу маску, но не надо меня заставлять. Никто не может меня заставить, только по моему желанию. Буду носить, когда захочу. Не бесите меня!» — возмутилась Кудрявцева.