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Лодки в Sea of Thieves скоро оснастят пушками

Лодки в Sea of Thieves скоро оснастят пушками


Ожидается, что пятый сезон в игре Sea of Thieves стартует в конце декабря. На данный момент не объявлено о том, что ждет игроков в рамках нового сезона, но разработчики из Rare, похоже, уже тизерят некоторые готовящиеся изменения.

В Twitter студия Rare опубликовала небольшое видео на 20 секунд, в конце которого демонстрируется лодка из Sea of Thieves с пушкой на борту. Сообщение к записи в Twitter гласит, что «Похоже, корабельные мастера были заняты…». Не исключено, что лодки с пушками появятся и до конца четвертого сезона, в рамках одного из будущих обновлений.


Отметим, на этой неделе в Sea of Thieves стартовало новое событие – «Пир изобилия», которое продлится до 29 ноября. Суммарно в Sea of Thieves уже более 25 миллионов игроков, проект доступен в подписке Game Pass.

Sea of Thieves

В игре Sea of Thieves есть морские путешествия, сражения, исследования и сокровища — всё, что нужно настоящему пирату, чтобы наслаждаться жизнью и по праву стать легендой. Роли не заданы заранее, вы можете взаимодействовать с миром и с другими игроками, как сами пожелаете.
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По материалам: newxboxone

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