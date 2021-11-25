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Лунный день сегодня 25 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 25 ноября 2021 года

Начать день удачно и завершить его без проблем и неприятностей помогут рекомендации астрологов. В них отражены советы, которые придадут уверенности и помогут использовать энергетику Луны себе на пользу.


В этот четверг Луна будет спокойной, а значит, преуспеть в делах смогут многие. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют лишь отдавать себе отчет в действиях, чтобы исключить поспешные решения, способные завести в тупик, испортить репутацию и навредить материальному положению.

Фаза Луны: убывающая Луна первый день находится в созвездии Льва. Наступает 21 лунный день, когда возрастает творческая и физическая энергия. Астрологи рекомендуют направлять силы в мирное русло, чтобы решать важные вопросы.

Благоприятные дела 25 ноября


творческая работа;
участие или организация культурных мероприятий;
отдых;
творчество;
позитивный настрой;
осмотрительность.

Что отпугнет успех


резкая смена планов;
агрессия;
невнимательность;
необоснованные траты;
авантюры.

Магнитные бури сегодня: солнечная активность в ближайшее время минимальна. Магнитных бурь на 25 января не прогнозируется.

Гардероб по лунному календарю

Привлечь удачу и не стать заложниками разрушительных эмоций можно с помощью определенных оттенков одежды. В этот четверг предпочтительными будут яркие расцветки, повышающие настроение, однако они больше подходят для людей творческих профессий. Для тех, кто планирует заниматься решением серьезных задач, астрологи рекомендуют выбирать приглушенные оттенки синего и серого, чтобы сосредоточиться.

Талисманами этого дня выступят янтарь, камень успеха и жизнелюбия, а также малахит, минерал, освобождающий от грусти и защищающий от проблем. Из украшений на этот день подойдут платиновые изделия.

Финансы и работа в четверг


Влияние созвездия Льва будет мешать, поэтому серьезные дела и важные сделки проводить стоит в другой день. 25 ноября будет продвигаться творческая работа, организация развлекательных мероприятий и участие в них. Этот день не подходит и для финансовых операций, совершенных под влиянием момента или сильных эмоций. Тем не менее при умении контролировать эмоциональные порывы в эти сутки можно достичь многого, в том числе найти способы расширить бизнес и привлечь новых инвесторов.

Любовь и отношения 23 ноября

В четверг романтические отношения могут выйти на новый уровень. День обладает позитивной энергетикой, которую можно направить в русло укрепления отношений или поиска второй половинки. Спутниками успеха станут раскрепощенность и умение отличать лесть от истинных признаний.

Настроение и здоровье в эти лунные сутки

В этот день здоровью и настроению будут угрожать главным образом перепады настроения. Справиться с эмоциями будет проще, если начать курс дыхательной гимнастики, а также ограничить общение с неприятными людьми и не заниматься работой, вызывающей раздражения. В четверг важно уделить внимание укреплению иммунитета, чтобы завершить год без проблем со здоровьем.

Лунный календарь домашних дел

В этот четверг домашние хлопоты можно оставить и заняться тем, что приносит удовольствие: порисовать, посмотреть любимое кино, провести вечер с близкими или друзьями. Удачный делами на этот день будут: приготовление вкусных блюд, украшение дома новогодними декорациями, перестановка мебели для создания уюта и комфорта.

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По материалам: dailyhoro.ru

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