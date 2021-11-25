Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мадонна снялась в провокационной фотосессии. Ее раскритиковали

Мадонна снялась в провокационной фотосессии. Ее раскритиковали

Не успели в сети забыть последние скандальные снимки 63-летней Мадонны, из-за которых ее обвинили в оправдании домашнего насилия и эксплуатации труда, как она снялась в новой фотосессии. Вчера звезда поделилась серией кадров, на которых она позирует на кровати в нижнем белье. На шее у Мадонны был большой крест, а над изголовьем кровати висел ангел.



Ангел присматривает за мной,

— отметила звезда.




На некоторых кадрах певица позирует без бюстгальтера. Грудь при этом она скрыла не на всех снимках. Instagram фото пропустил, однако подписчики звезды от этих кадров в восторг не пришли.

Это Instagram, а не Pornhub. Перестаньте показывать свою задницу, мы видели много подобного в книгах о сексе. Мадонна, почему? Вы лучше этого! Вместо того чтобы делать эти нелепые снимки, сделайте качественную музыку, как вы делали раньше... Должно быть, вы потеряли свое достоинство под кроватью,

— раскритиковали ее в сети.



Нашлись и те, кому фотосессия Мадонны понравилась. Поклонники звезды восхитились и тематикой съемки, и ее главным действующим лицом.




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Александра Квасова избрали председателем комиссии по ЖКХ и благоустройству думы Иркутска
Александра Квасова избрали председателем комиссии по ЖКХ и
В Иркутске выявили два нарушения антиковидных мер в общественном транспорте
В Иркутске выявили два нарушения антиковидных мер в общественном
Десятиклассник из Ангарска Марк Кузнецов стал лучшим учеником региона
Десятиклассник из Ангарска Марк Кузнецов стал лучшим учеником региона
Астропрогноз на декабрь 2021 года
Астропрогноз на декабрь 2021 года
Мария Шукшина может потерять Instagram из-за своего отношения к вакцинации
Мария Шукшина может потерять Instagram из-за своего отношения к
Лера Кудрявцева рассказала, что невестка трясется над ее внуком
Лера Кудрявцева рассказала, что невестка трясется над ее внуком
Андрей Григорьев-Апполонов мечтает влюбиться
Андрей Григорьев-Апполонов мечтает влюбиться
Муж Анастасии Макеевой потребовал алименты от бывшей жены
Муж Анастасии Макеевой потребовал алименты от бывшей жены
Анна Семенович рассказала, почему ее нужно брать замуж
Анна Семенович рассказала, почему ее нужно брать замуж
Кристина Орбакайте впервые пришла на светское мероприятие с 9-летней дочерью
Кристина Орбакайте впервые пришла на светское мероприятие с 9-летней
Математическая олимпиада для старшеклассников и студентов пройдет в Ульяновской области
Математическая олимпиада для старшеклассников и студентов пройдет в
На «Шоу профессий» школьники познакомились с работой мастеров кузовного ремонта
На «Шоу профессий» школьники познакомились с работой мастеров

Топ на сегодня

Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Моргенштерн сбежал из России
Моргенштерн сбежал из России
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований
Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына
Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына
Стиль зумеров и тиктокеров: поклонница люкса и немного принцесса — как одевается дочь Нателлы Крапивиной София
Стиль зумеров и тиктокеров: поклонница люкса и немного принцесса —

Еще по теме

Мадонну обвинили в оправдании домашнего насилия, апроприации и эксплуатации труда
"Мне стыдно на это смотреть": фанаты раскритиковали новую откровенную фотосессию Мадонны
Мадонна трогательно поздравила свою дочь Лурдес с днем рождения
Глюкоза продемонстрировала своё нижнее бельё (ФОТО)