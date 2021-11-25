Мадонна снялась в провокационной фотосессии. Ее раскритиковали

Вадим Карасев

Не успели в сети забыть последние скандальные снимки 63-летней Мадонны, из-за которых ее обвинили в оправдании домашнего насилия и эксплуатации труда, как она снялась в новой фотосессии. Вчера звезда поделилась серией кадров, на которых она позирует на кровати в нижнем белье. На шее у Мадонны был большой крест, а над изголовьем кровати висел ангел.









Ангел присматривает за мной,

— отметила звезда.













На некоторых кадрах певица позирует без бюстгальтера. Грудь при этом она скрыла не на всех снимках. Instagram фото пропустил, однако подписчики звезды от этих кадров в восторг не пришли.

Это Instagram, а не Pornhub. Перестаньте показывать свою задницу, мы видели много подобного в книгах о сексе. Мадонна, почему? Вы лучше этого! Вместо того чтобы делать эти нелепые снимки, сделайте качественную музыку, как вы делали раньше... Должно быть, вы потеряли свое достоинство под кроватью,

— раскритиковали ее в сети.









Нашлись и те, кому фотосессия Мадонны понравилась. Поклонники звезды восхитились и тематикой съемки, и ее главным действующим лицом.









Мариана Панкина