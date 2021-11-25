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Мария Максакова рассказала о суде со своими детьми

Мария Максакова рассказала о суде со своими детьми
44-летняя оперная певица Мария Максакова в шоке от поведения своих детей. Бывшая солистка Мариинского театра родила Илью и Людмилу в гражданском браке с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным. Они расстались со скандалом. Бизнесмен отобрал у Марии детей и настроил их против матери. 17-летний сын и 13-летняя дочь по инициативе отца потребовали передать им московскую квартиру на Краснопресненской набережной. Звезда не намерена сдаваться без боя, она судится за 260-метровые апартаменты. Максакова расстроилась из-за нового заседания. Артистку задели упреки о том, что якобы она не занималась детьми. Она опубликовала ролики, в которых показала развивающие игры с Ильей и Люсей в раннем возрасте.  «Был суд, и сказать, что он произвел на меня удручающее впечатление – ничего не сказать. Меня должны грабить, а я молчать?! Я услышала, что не любила детей, матерью была плохой. Я с рвением и энтузиазмом развивала их любой талант и способность!» — высказалась звезда.
Мария Максакова Дочь актрисы Людмилы Максаковой раздосадована поведением сына. «Старшие дети сразу довольно рьяно за меня взялись. Что там суды... Спасибо, что глаз не выбил еще в детстве!» — поиронизировала она. У певицы также есть 5-летний сын Иван – от брака с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Вдова политика призналась, что «не знает ностальгии» благодаря своему воспитанию. Она раскрыла претензии, которые предъявляет Тюрин и его сторонники. «Дико, что я именно пламенно занималась детьми, развивала их с впечатляющим упорством, и именно в отношении меня развернута травля, что я чуть ли не бросила грудничков. В действительности дети жили со мной 12 лет и потом были отняты у меня. Детям была предложена через край сытая жизнь, на что они быстро соблазнились. А мне был предложен неприемлемый выбор между достойной жизнью, но без детей и, судя по последним событиям, без квартир, и рабством у домашнего тирана», — поделилась Мария. Максакова выразила надежду, что сын и дочь вскоре начнут критически мыслить и поймут, где истина. «У этого триллера еще будет леденящее продолжение и разоблачение тоже будет», — пообещала она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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