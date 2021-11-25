Мария Шукшина может потерять Instagram из-за своего отношения к вакцинации

Доступ к странице актрисы Марии Шукшиной ограничен. Врачи 11 больниц пригласили звезд, которые выступают против вакцины, на экскурсию в реанимации и морги. В числе антиваксеров числится и Мария Шукшина. Из-за резкого ответа медикам, Instagram ограничил доступ к подписке на аккаунт актрисы. Перед тем, как пользователь подпишется на личную страницу 54-летней Марии Шукшиной, выходит сообщение с предупреждением. «Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала Нормы сообщества», — предостерегает Instagram. Поводом для скандала послужило то, что актриса выступает против вакцины от коронавируса. Несколько часов назад артистка резко ответила медикам на их предложение побывать в красной зоне. «Ответ на открытое письмо 11 главврачей ведущих больниц, в котором было личное обращение и ко мне. Уважаемые врачи, я со своей стороны приглашаю вас в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний — не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020 года. И о красной зоне речи не было», — таков текст письма, под которым подписалась Мария и другие известные личности.Мария Шукшина Как уточнила Шукшина, она не против процесса вакцинации, ее смущает то, что препарат от ковида до конца не исследован... «На этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи. А также считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников. Предлагаю всем вместе написать письмо президенту РФ с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах. Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных!» — гласит письмо антипрививочников.